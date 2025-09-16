Tredje raka VM-guldet, fjärde världsrekordet för säsongen – och mer klirr i kassan. Armand Duplantis lämnar VM i Tokyo lite rikare på flera vis.

– Det lönar sig att slå världsrekord på VM, säger agenten Daniel Wessfeldt.

Internationella friidrottsförbundet World Athletics belönar individuella VM-guldmedaljörer med 70 000 amerikanska dollar, drygt 650 000 svenska kronor. Ett världsrekord innebär dessutom extra klirr i kassan på 100 000 dollar, drygt 960 000 kronor.

Armand Duplantis plockade åt sig båda, totalt 1,6 miljoner kronor, när han höjde världsrekordhöjden för fjärde gången den här säsongen (6,30) – och vann karriärens tredje raka VM-guld utomhus.

”Lönar sig”

Dessutom inkasserar han flera andra bonusar.

— Han har egna sponsorer som bidrar med andra bonusar, så det lönar sig att slå världsrekord på ett VM, säger Daniel Wessfeldt.

Armand Duplantis och hans manager Daniel Wessfeldt. Arkivbild.

Enligt agenten är det nästan lika mycket värt att prestera på VM som på OS.

Dessutom finns det andra aspekter, som på sikt kan belöna världens bäste stavhoppare.

— Nu när det är i Japan så är det ett stort skyltfönster. Det är en bra del av världen att vara synlig i, säger han.

— Han är redan välkänd över hela världen men man kan absolut slå ett slag till här i Asien.

En av de största

Armand Duplantis är redan en av de största friidrottarna i världen och enligt Wessfeldt börjar svensken bli en av de absolut största genom tiderna.

— Han blev till och med årets bäste idrottsman på Laureus Awards, det har ingen friidrottare blivit sedan Usain Bolt – och det gav ringar på vattnet