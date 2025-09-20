Många känner nog till Armand Duplantis friidrottande lillasyster Johanna Duplantis, men hur bra koll har du egentligen på Mondos två äldre bröder Antoine och Andreas Duplantis?

Stavhopparen Armand "Mondo" Duplantis har blivit en av Sveriges främsta idrottare och har, förutom flera OS- och VM-guld, också lyckats krossa världsrekord efter världsrekord.

I samband med mästerskap och tävlingar dyker svensk-amerikanens familj ofta upp i tv-rutan. Mamma Helena Duplantis och pappa Greg Duplantis är ju faktiskt Mondos tränare bägge två.

– Mamma var inte så involverad i början, utan hon kom in när jag börja fysträna på riktigt. Fram till att jag var 14-15 år tränade jag inte på det sättet. Så det var mest jag och pappa i början, det var när jag började på high school de blev en tränarduo, har stavhoppsstjärnan berättat i Youtube-programmet Real talk with Tee, enligt Expressen.

Faktum är att Helena inte ens ville titta när Mondo hoppade stavhopp hemma i trädgården i Lafayette, Louisiana.

– Hon tyckte jag var för mycket av en galning. Att jag blev alldeles för arg och svor för mycket, så hon tyckte inte om att titta, har han sagt i Real talk with Tee.

Armand Duplantis med pappa Greg Duplantis och mamma Helena Duplantis. Foto: Christine Olsson/TT

Förutom föräldrarna har också Duplantis lillasyster, Johanna Duplantis, synts till i publiken. Men hon har också, på senare år, en egen idrottskarriär. Även hon är stavhoppare och blev, i samband med Finnkampen 2025, uttagen till det svenska landslaget.

– Det här är på en stor scen, det kommer vara så många människor här och hon representerar Sverige för första gången och sin familj och sig själv. Jag ska försöka hålla mig så lugn jag kan men innerst inne kommer jag nog vara ganska nervös, sa Mondo till Aftonbladet inför tävlingen.

Johanna Duplantis och Armand Duplantis under Finnkampen 2025. Foto: Anders Wiklund/TT

Armand Duplantis har två bröder: Andreas och Antoine

Men familjen Duplantis består faktiskt av sex medlemmar. Utöver systern har världsrekordhållaren också två äldre bröder: Andreas Duplantis och Antoine Duplantis.

Nyheter24 har kikat närmare på hur de äldsta, och kanske något mer anonyma, Duplantis-syskonen lever.

Andreas Duplantis hoppade stavhopp för Sverige

Andreas Duplantis är född 1993 och är därmed äldst i syskonskaran. Han har, precis som Johanna och Armand, ägnat sig åt stavhopp under flera år. Faktum är att han var den första av Duplantis-syskonen att tävla för Sverige i sporten – då under ungdoms-VM i Italien år 2009.

– För mig var det inget att fundera på. Jag höll på med både baseboll och stavhopp och hade redan klarat kvalgränsen till mästerskapet. Då hörde Sverige av sig och det blev en situation som gynnade båda parter, har han berättat i en intervju med DN, där han fortsatte vidare:

– Som idrottare vill du ha de bästa förutsättningarna och när du får en biljett i handen är det inte mycket att tänka på. I USA:s lag hade jag behövt vara med på en kvaltävling. Även om jag troligen klarat den var det skönt att kunna koncentrera mig på annat.

I samma intervju konstaterade Andreas att lillebror Armand alltid haft en helt unik tävlingsinstinkt, vilket visade sig i alla möjliga sammanhang.

– Han var alltid väldigt speciell på alla sporter han försökte sig på. Utom rullskridskor. Han är verkligen dålig på rullskridskor.

Efter att ha tävlat i det svenska friidrottslandslaget i fem år la Andreas staven på hyllan – men tipsade senare Armand om att tävla för Sverige på grund av lagets fina sammanhållning.

I dag har han titeln "director of apparel" på Marucci Sports, vilka tillverkar bland annat kläder och utrustning kopplat till baseball, enligt LinkedIn. På Instagram framgår det vidare att han är gift och har två barn: en dotter vid namn Eva och en son vid namn Miles. Frun heter Rachel Duplantis.

Antoine Duplantis valde baseboll framför stavhopp

Näst äldst bland syskonen Duplantis är Antoine Duplantis, född 1996. Även han höll på med stavhopp under en period, men endast fram till 15 års ålder.

För Aftonbladet har han berättat om hur han och lillebror Armand, som är tre år yngre, tävlade hemma i trädgården som barn. Oftast vann Antoine med någon centimeter.

– Det var väldigt jämna och utmanade tävlingar oss emellan, ibland slog han mig med någon centimeter också. Vi kunde tävla mot varandra varje dag, det tror jag har spelat stor roll för hans utveckling i stället för att behöva resa över hela USA eller världen för att hitta någon jämbördig i samma ålder att mäta sig mot. Jag tär övertygad om att det var sporrande för honom att ha en tuff motståndare att kämpa mot när vi satte upp våra egna galor hemma, jag vill gärna tro att han inte hade lyckats lika bra utan mig.

Men i tonåren släppte alltså Antoine stavhopp och fokuserade helhjärtat på den sport han sedermera ägnat sig åt: baseboll. Även där uppvisade Mondo talang.

– Han var riktigt bra faktiskt, han kunde ha nått lika långt som jag inom baseboll. Skillnaden är att jag hade passion för baseboll, han hade passion för stavhopp. Jag fastnade i basbollvideos, han fastnade i stavhoppsvideos. Även om han tycker att det är kul att spela baseboll. Han har bra bollkänsla samt att han uppenbarligen kan springa och har bra koordination, har Antoine sagt till Aftbonladet.

Antoine, som var vad Aftonbladet beskriver som "en jättetalang" i ett USA:s främsta collegelag, Louisiana State University, blev senare draftad till New York Mets men lyckades inte ta en plats i laget. Han spelade, enligt DN, tre säsonger i olika farmarligor och gjorde landslagsdebut för Sverige år 2022.

– Det var en cool upplevelse. Jag älskade kepsen med de tre kronorna på! Och färgerna på matchstället. Det var en rolig erfarenhet, sa han till Aftonbladet då.

I dag jobbar Antoine, enligt LinkedIn, på Marucci, precis som storebror Andreas, men då med försäljning. På Instagram framgår det att han är gift. Hans fru heter Emily.