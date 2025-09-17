Skämtade om kinesisk mat – ber nu om ursäkt

Händelsen inträffade på sociala medier, där Townsend publicerade videor på lokala maträtter från Kina som bland annat innehöll grodor och sköldpaddor. I klippen skämtade hon om att hon behövde ”prata med HR” om matens kvalitet.
Skämtet väckte snabbt reaktioner, inte minst då USA i veckan möter Kazakstan i Billie Jean King Cup, damernas motsvarighet till Davis Cup, i Shenzhen, Kina.
På onsdagen tog amerikanskan till sociala medier och Instagram igen – denna gång för att backa och be om ursäkt.
"Från djupet av mitt hjärta"
”Jag ville bara komma hit och be om ursäkt uppriktigt, från djupet av mitt hjärta,” sade Townsend och fortsatte:
”Jag har inte haft något annat än fantastiska upplevelser här och i turneringen. Alla har varit så vänliga och generösa. Och det jag sa speglade inte alls det. Det finns inga ursäkter, inga ord. För min del handlar det om att jag måste bli bättre.”
Det är andra gången på kort tid som Townsend hamnar i hetluften. Under US Open i augusti hamnade hon i konflikt med lettiskan Jelena Ostapenko, som enligt Townsend ska ha sagt att hon ”saknade utbildning och klass” efter deras möte i andra omgången.