Nyheter24
Annons
Sport /instagram

Skämtade om kinesisk mat – ber nu om ursäkt

Publicerad: 17 sep. 2025, kl. 17:40
Uppdaterad: 17 sep. 2025, kl. 21:51
Tennisstjärnan Taylor Townsend har bett om ursäkt för kommentarer om kinesisk mat. Arkivbild. Foto: Pamela Smith/AP/TT

Den amerikanska tennisstjärnan Taylor Townsend, rankad etta i världen i dubbel, skämtade om kinesisk mat och fick stark kritik. Nu har 29-åringen bett om ursäkt, rapporterar AP.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

instagram, USA

Händelsen inträffade på sociala medier, där Townsend publicerade videor på lokala maträtter från Kina som bland annat innehöll grodor och sköldpaddor. I klippen skämtade hon om att hon behövde ”prata med HR” om matens kvalitet.

Skämtet väckte snabbt reaktioner, inte minst då USA i veckan möter Kazakstan i Billie Jean King Cup, damernas motsvarighet till Davis Cup, i Shenzhen, Kina.

På onsdagen tog amerikanskan till sociala medier och Instagram igen – denna gång för att backa och be om ursäkt.

"Från djupet av mitt hjärta"

”Jag ville bara komma hit och be om ursäkt uppriktigt, från djupet av mitt hjärta,” sade Townsend och fortsatte:

”Jag har inte haft något annat än fantastiska upplevelser här och i turneringen. Alla har varit så vänliga och generösa. Och det jag sa speglade inte alls det. Det finns inga ursäkter, inga ord. För min del handlar det om att jag måste bli bättre.”

Det är andra gången på kort tid som Townsend hamnar i hetluften. Under US Open i augusti hamnade hon i konflikt med lettiskan Jelena Ostapenko, som enligt Townsend ska ha sagt att hon ”saknade utbildning och klass” efter deras möte i andra omgången.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
22:10
Sport

Backlund förlänger – stannar i Calgary

Idag
21:48
Sport

Amo HK chockade Sävehof – första segern på fem år

Idag
20:54
Sport

Poäng för Bodø/Glimt i Champions League-debuten

Idag
19:50
Sport

Isak utbytt mållös i Liverpool-debuten

Idag
18:52
Sport

Sex lagkaptener – Västerås udda lösning

Idag
17:40
Sport

Skämtade om kinesisk mat – ber nu om ursäkt

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons