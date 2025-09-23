Vasaloppets förändras – efter 17 år

Vasaloppet är heligt för många svenskar. Nu står man inför en förändring – som man de senaste 17 åren vant sig med.

Efter 17 år kliver storsponsorn Preem åt sidan.

Avhoppet har dock inget med kritiken mot samarbetet att göra, enligt Vasaloppets vd Johan Eriksson.

— Nej, inte från vår sida i alla fall, vi har varit trygga i det här samarbetet hela tiden. Preem har varit en viktig del i vårt samarbete både när det gäller att sätta Sverige i rörelse, men även med att hjälpa oss i vårt omställningsarbete när det gäller utsläpp och så vidare, säger Eriksson.

Inför årets långlopp i skidor i mars skrev ett 50-tal skidåkare, bland annat landslagsåkarna Marcus Grate och Oskar Svensson, på ett upprop mot Vasaloppet som man menade användes för greenwashing av samarbetsföretag (Preem och Volvo Cars) vars produkter svarar för stora utsläpp.

Slut på protester?

Under de senaste åren har också klimataktivister protesterat och försökt störa Vasaloppet.

Slipper ni såna protester nu?

— Ja, det önskar jag naturligtvis för det har känts sorgligt att det ska påverka idrotten och de aktiva som viger sitt liv åt att träna och bli bättre. Det är en förhoppning vi har, men det är svårt för oss att säga, säger Johan Eriksson.

”På tiden”

Miljöorganisationen New Weather är mycket nöjd med att Preem lämnar Vasaloppet.

”Det är på tiden att Vasaloppet och Preem gör slut. Det är en stor seger för alla som har kämpat för att få ett slut på att vintersporter gör reklam för oljebolag. Det är bisarrt att vinteridrott fortfarande gör reklam som bidrar till att elda på klimatkrisen", säger Anna Jonsson, New Weather Sverige, i ett pressmeddelande.

Johan Eriksson säger att han inte är orolig över att en av Vasaloppets huvudsponsorer hoppar av.