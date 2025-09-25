Desiré ändrar Mondos smeknamn: "Min egna..."

Desiré Inglander är förlovad med Armand Duplantis – som är oerhört förknippad med sitt smeknamn, Mondo. Nu har hon myntat ett nytt smeknamn.

Desiré Inglander och Mondo Duplantis förlovade sig under fjolåret – nu återstår det att se när bröllopet blir av.

Paret förlovade sig i New Hampshire

I samband med en plåtning på en strand för Vogue Scandinavia passade Mondo på att gå ner på ett knä för att ställa den magiska frågan som sätter guldkant på parets framtid.

Förlovningen ägde rum i New Hampshire, New York, där det firades vilt med vänner och familj. Nästan ett år senare har flertalet saker framkommit om det kommande bröllopet.

Enligt Inglanders Tiktok ska bland annat ett datum vara spikat. Dessutom ska det även vara bestämt att de båda väljer att ta Duplantis som efternamn.

Desirés nya smeknamn – till Mondo

Som tidigare nämnt är Mondo Duplantis oerhört förknippad med sitt smeknamn. Man hör exempelvis oftare "Mondo Duplantis" än "Armand Duplantis".

Annons

Nu har Inglander kommit med ett nytt smeknamn, vilket man kan ta del av på hennes Instagram.

Smeknamnet anspelar på en karaktär från den upphausade serien "The summer I turned pretty".

Inglander delade ett bildspel på sin Instagram till texten "Min egna Conrad", vilket alltså är en referens till den nyligen nämnda serien.

I serien är Conrad lite av en svärmorsdröm, både som elev och idrottare. Utöver det målas han upp som en romantisk och lojal kille.