Nyfiken på Lidingöloppet? Här är allt du vill veta om terrängloppet som fyller 60 år i år.

Lidingöloppet anordnas varje höst sedan 1965, och är världens största terränglopp sedan 1982. Tusentals löpare ska avverka de många olika loppen i den kuperade och smått ökända terrängen i helgen.

Initiativtagarna till Lidingöloppet är Karl Axel Karlberg och Sven Gärderud, pappa till OS-guldlöparen Anders Gärderud.

Nyheter24 har samlat svaren på det som googlas mest om det klassiska terrängloppet.



Foto: Lidingöloppet

Lidingöloppet 2025 datum och tid – när är det?

Lidingöloppet arrangeras sista helgen i september varje år, och så har det varit sedan 2001. Därför avgörs Lidingöloppet den 26 till 28 september 2025.

Så här är avgörs loppen under Lidingöloppet 2025:

Lidingöfemman – 26 september

Lidingö skolstafetten – 26 september

Lidingöloppet 15 km – Lördag 27 september

Lidingöloppet 30 km – lördag 27 september

Lidingöloppet Junior & Veteran – 27 september

Rosa bandet-loppet – 28 september

Lilla Lidingöloppet 28 september

Lidingö Knattelopp – 28 september

Hur många är anmälda till Lidingöloppet 2025?

Över 30 000 löpare kommer att ge sig ut i i naturen på Lidingö i helgen.

Huvudloppet är det över 30 kilometer, som sedan starten varit det riktiga kraftprovet. Det ingår också i en "Svensk klassiker" ihop med Vasaloppet, Vätternrundan och Vansbrosimmet.

Sylvia Medugu vann Lidingöloppet 2022. Foto: Anders Wiklund/TT

Lidingöloppet 2025 karta – hur ser banan ut?

Starten för Lidingöloppet 2025 går på Koltorps Gärde. Loppet går sedan på Lidingö, via natursköna grusvägar, ängar och ökända backar, innan målgången på Grönsta Gärde.

Löparna kommer att springa 522 höjdmeter, och flera backar. De två kämpigaste kallas Aborrbacken och Karins backe, skriver Lidingöloppet i sin guide.

Här är hålltiderna för loppet, som löparna måste passera för att få fortsätta:

15,5 kilometer Fågelöudde klockan 16.35.

20 kilometer Grönsta klockan 17.20.

25 kilometer Uddvägen klockan 18.00.

27 kilometer Sticklinge klockan 18.40.

Foto: Lidingöloppet

Kan man följa deltagare i Lidingöloppet 2025?

Ja, det går att följa deltagarna i Lidingöloppet. Du gör det genom en app som heter TCS. Läs mer om hur du följer löparna här.

Bra platser att heja på under Lidingöloppet

Koltorp: Här tar du del av den legendariska starten.

Fågelöudde: Här har löparna tuffa kilometer framför sig. Fin plats med natursköna omgivningar och en bra punkt för att heja. Här har löparna sprungit 15 km.

Abborrbacken: Den mest fruktade backen i loppet, belägen ungefär 5 kilometer från mål. Det är här många av löparna behöver all pepp de kan få.

Grönsta gärde: Här kan du se löparna passera Grönstabacken med 10 km kvar och även målgången. En plats där många åskådare samlas, var med och ta del av den härliga stämningen.

På vilken tv-kanal sänds Lidingöloppet 2025?

Lidingöloppets höjdpunkt, som är loppet om 30 kilometer, direktsänds på TV12 och TV4 Play. Du ser loppet i direktsändning den 28 september mellan klockan 12.00 och 15.00.

Det finns även kanaler på Youtube för varje dag:

Var kan man hitta resultatet i Lidingöloppet 2025?