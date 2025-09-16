Allt om Oskar Edlund: Medaljer, rekord och narkotikadom

Oskar Edlund är en av Sveriges främsta häcklöpare. Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om friidrottaren.

Oskar Edlund ålder – hur gammal är han?

Oskar Edlund föddes den 16 november 2002, vilket innebär att han fyller 23 år under vintern 2025.

När började Oskar Edlund med friidrott?

Under sommaren 2024 rapporterade Mitti att Oskar Edlund, 14 år tidigare, inlett det som sedermera skulle bli hans friidrottskarriär på en sommarfriidrottsskola på Tibblevallen i Täby, Stockholm. Han tycks alltså ha varit åttaårsåldern när han började med sporten.

Oskar Edlund, här under OS i Paris 2024, började med friidrotten redan som barn. Foto: Jessica Gow/TT

Och vid ungdoms-OS i Baku år 2019 lyckades svensken knipa ett guld i 400 meter häck samt ett silver i stafetten där löparna, enligt Sveriges Olympiska Komitté, springer 100, 200, 300 och 400 meter.

I en intervju med Mitti beskrev han känslorna efter guldet, och hur han endast kunde komma ihåg fragment av loppet i efterhand.

– Det kändes ju ruskigt bra faktiskt, det var lite oväntat men kändes riktigt bra.

– Jag kommer ihåg glimtar av det, små tillfällen. Att ”här tänkte jag på det här”, och så. Jag minns att när jag kom in på upploppet låg de andra snäppet före, men jag kände att jag skulle kunna ta mig förbi.

År 2020 tog Edlund SM-guld på 400 meter häck och 2025 upprepade han det hela.

– Jag är i mitt livs form, sa han efter det andra SM-guldet, enligt Svensk Friidrott.

Oskar Edlund, till höger, i samband med Finnkampen 2025. Foto: Anders Wiklund/TT

Vad är Oskar Edlunds personbästa på 400 meter häck?

Det var under ett försöksheat under friidrotts-VM i Tokyo 2025 som Oskar Edlund lyckades springa in på 48,52 sekunder och därmed tog nytt personbästa.

– Jag är snabbare än vad jag har varit tidigare. Men det finns mer att hämta, sa Edlund, som med tiden lyckades knipa en plats i semifinalen, till TT efteråt.

Dömdes Oskar Edlund för narkotikabrott?

I juli 2024 rapporterade Expressen att Oskar Edlund, som då var redo för att ta sig an OS i Paris, dömts för ringa narkotikabrott i december 2023. Detta sedan han ertappats med kokain i blodet i samband med en utekväll på Stureplan i Stockholm.

– Jag skäms otroligt mycket, sa häcklöparen till tidningen och fortsatte vidare:

– Det var en festkväll när säsongen var över. Jag blev erbjuden att testa kokain, vilket jag dumt nog gjorde.

Även Svenska Olympiska Kommitténs truppchef, Peter Reinebo, kommenterade det hela.

– Vi ser självklart mycket allvarligt på händelsen. Kokain är inte förenligt med vare sig idrott eller de olympiska värderingarna, men han har fått sitt bötesstraff av det svenska rättssystemet under förra året. Han har tydligt bett om ursäkt för sina handlingar. Då inget dopingbrott har begåtts kommer han att få tävla i Paris, sa han till Expressen då.

Peter Reinebo kommenterade domen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Tävlar Oskar Edlund i friidrotts-VM 2025?

Under friidrotts-VM i Tokyo, som pågår mellan den 13 och 21 september 2025, ingår Oskar Edlund i den svenska truppen.

Har Oskar Edlund flickvän eller pojkvän?

Det är oklart om Oskar Edlund har någon partner i dagsläget. Det är ingenting han uttalat sig om i intervjuer.