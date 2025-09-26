Nyheter24
Ludvig Åberg hånas – för sina kläder

Publicerad: 26 sep. 2025, kl. 16:45
Ludvig Åberg inför Ryder Cup
Ludvig Åberg är på plats i USA för Ryder Cup. Foto: Stella Pictures

I skrivande stund pågår Ryder Cup. I samband med tävlingen har Ludvig Åberg hånats – rejält.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämnen:

Ryder Cup, Ludvig Åberg

Ryder Cup drar till sig stort intresse. Europa ställs mot USA, där konkurrensen och prestigen ställs på sin spets.

Enormt publiktryck väntas

Helgen väntas präglas av publiken som dyker upp, som vanligtvis är stökig och till och med kan gå över gränsen.

– Jag föreslog redan i januari att det vore bäst om de (familj och vänner, reds anm.) följer tävlingen från en säker plats inomhus i stället. Jag vet att de vill vara där och stötta men det här är en typ av atmosfär som de flesta aldrig upplevt. Det kan bli både kränkande och känslomässigt påfrestande sa Andrew Coltart, som tävlat i Ryder Cup, till The Sun.

MISSA INTE: Parneviks varning till Åberg: "De fick hämta polis"

Till följd av stöket uppmanas vänner och familj att hålla sig borta.

– Min fru klarade sig, hon var hemma i Skottland efter att just ha fött vårt första barn. Men andra spelarfamiljer fick höra en hel del. Det var nedsättande kommentarer, sexistiska gliringar, allt från ett gäng överförfriskade män, sa Coltart.

Ludvig Åberg i samband med Ryder Cup. Foto: Lindsey Wasson/TT

Ludvig Åberg hånades

I samband med den inledande dagen av Ryder Cup hånades Ludvig Åberg – av just publiken.

”Tuck your shirt in”, alltså "Stoppa in tröjan", fick han ropat till sig.

Det är sannerligen en svårflörtad publik på Bethpage Black.

LÄS MER: Så mycket tjänade Ludvig Åberg på vinsten i PGA-touren

