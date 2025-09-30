Nyheter24
Annons
Sport /Armand Duplantis

Så tjänar Mondo Duplantis miljoner – avslöjar fula knepet

Publicerad: 30 sep. 2025, kl. 19:29
Emmanouil Karalis, Mondo Duplantis och Desiré Inglander
Mondo tar till fulknep för att tjäna mer pengar. Foto: Stella Pictures

Mondo Duplantis är en oerhört framgångsrik stavhoppare, den bästa genom alla tider. Hans enastående prestationer renderar i pengar, men Mondo har ett knep som ser till att han tjänar ännu mer.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Armand Duplantis

Mondo Duplantis kan hoppa högt, sjunga och tjäna pengar. Hur lyckas han? Finns det något knep som gör att han tjänar extra mycket? Svaret på det är ja, samtidigt som det helt och hållet beror på hans prestationer.

LÄS MER: Allt om Engla Nilsson: Pojkvän, bror och VM 2025 i Tokyo

Alla Mondos världsrekord

Mondo har slagit världsrekord 14 (!) gånger. Nedan listas samtliga världrekord.

Lista: Mondos världsrekord

  • 6,17 m – 8 februari 2020 – Toruń, Polen

  • 6,18 m – 15 februari 2020 – Glasgow, Skottland

  • 6,19 m – 7 mars 2022 – Belgrad, Serbien

  • 6,20 m – 20 mars 2022 – Belgrad, Serbien

  • 6,21 m – 24 juli 2022 – Eugene, USA

  • 6,22 m – 25 februari 2023 – Clermont-Ferrand, Frankrike

  • 6,23 m – 17 september 2023 – Eugene, USA

  • 6,24 m – 20 april 2024 – Xiamen, Kina

  • 6,25 m – 6 augusti 2024 – Paris, Frankrike

  • 6,27 m – 28 februari 2025 – Clermont-Ferrand, Frankrike

  • 6,28 m – 15 juni 2025 – Stockholm, Sverige

  • 6,29 m – 12 augusti 2025 – Budapest, Ungern

  • 6,26 m – 25 augusti 2025 – Chorzów, Polen

  • 6,30 m – 15 september 2025 – Tokyo, Japan

LÄS MER: Enorma summan – det har Mondo tjänat på alla världsrekord

Mondos fulknep – så tjänar han mer pengar

Många spekulerar i anledningen till att Mondo ökar sitt världsrekord med en centimeter för varje nytt rekord. Att han tjänar en slant per världsrekord är bekräftat, närmare bestämt 100 000 dollar. 

Annons

Nu bekräftar han, i en intervju med "_realtalkwithtee", att det är just pengarna som är anledningen till att ökningen endast sker med en centimeter per världsrekord.

– Det är sant. En man måste försörja sig, någon måste ju göra det, man måste göra det man måste göra, sa han skämtsamt.

LÄS MER: Allt om Samuel Pihlström: Flickvän, orientering och rekord

"En miss i systemet"

Han kommer in på sitt knep, vilket då är att hoppa en centimeter högre per världsrekord – som han utnyttjar till fullo.

– Det finns en, kalla det vad du vill, men en miss i systemet. 

Avslutningsvis zoomar han ut och ser det större perspektivet för friidrottare.

– Det finns inte så många som kan kapitalisera på friidrotten. Jag antar att det är en bra sak att jag kan göra det.

LÄS MER: Därför tävlar Mondo för Sverige – och inte USA: “Pengafråga”

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
18:36
Sport

Robin Olsen slutar i landslaget – mitt i VM-kvalet

Idag
17:22
Sport

Simeone avstängd efter bråket mot Liverpool

Idag
17:12
Sport

Frida Karlsson om kärleksryktet: "Han är..."

Idag
16:48
Sport

Svahn om mörkret: ”Kunde inte göra någonting”

Idag
16:34
Sport

Ryske NHL-stjärnan får rekordlön

Idag
13:42
Sport

Alcaraz tog åttonde titeln – tangerade Nadal

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons