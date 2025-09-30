Så tjänar Mondo Duplantis miljoner – avslöjar fula knepet

Mondo Duplantis är en oerhört framgångsrik stavhoppare, den bästa genom alla tider. Hans enastående prestationer renderar i pengar, men Mondo har ett knep som ser till att han tjänar ännu mer.

Mondo Duplantis kan hoppa högt, sjunga och tjäna pengar. Hur lyckas han? Finns det något knep som gör att han tjänar extra mycket? Svaret på det är ja, samtidigt som det helt och hållet beror på hans prestationer.

Alla Mondos världsrekord

Mondo har slagit världsrekord 14 (!) gånger. Nedan listas samtliga världrekord.

Lista: Mondos världsrekord 6,17 m – 8 februari 2020 – Toruń, Polen

6,18 m – 15 februari 2020 – Glasgow, Skottland

6,19 m – 7 mars 2022 – Belgrad, Serbien

6,20 m – 20 mars 2022 – Belgrad, Serbien

6,21 m – 24 juli 2022 – Eugene, USA

6,22 m – 25 februari 2023 – Clermont-Ferrand, Frankrike

6,23 m – 17 september 2023 – Eugene, USA

6,24 m – 20 april 2024 – Xiamen, Kina

6,25 m – 6 augusti 2024 – Paris, Frankrike

6,27 m – 28 februari 2025 – Clermont-Ferrand, Frankrike

6,28 m – 15 juni 2025 – Stockholm, Sverige

6,29 m – 12 augusti 2025 – Budapest, Ungern

6,26 m – 25 augusti 2025 – Chorzów, Polen

6,30 m – 15 september 2025 – Tokyo, Japan

Mondos fulknep – så tjänar han mer pengar

Många spekulerar i anledningen till att Mondo ökar sitt världsrekord med en centimeter för varje nytt rekord. Att han tjänar en slant per världsrekord är bekräftat, närmare bestämt 100 000 dollar.

Annons

Nu bekräftar han, i en intervju med "_realtalkwithtee", att det är just pengarna som är anledningen till att ökningen endast sker med en centimeter per världsrekord.

– Det är sant. En man måste försörja sig, någon måste ju göra det, man måste göra det man måste göra, sa han skämtsamt.

"En miss i systemet"

Han kommer in på sitt knep, vilket då är att hoppa en centimeter högre per världsrekord – som han utnyttjar till fullo.

– Det finns en, kalla det vad du vill, men en miss i systemet.

Avslutningsvis zoomar han ut och ser det större perspektivet för friidrottare.