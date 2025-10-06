Hanna Öbergs reaktion på systerns nya kärlek

Elvira Öberg har hittat kärleken. I samband med att det offentliggjorts har systern Hanna Öberg sagt sitt.

Elvira Öberg är tillsammans med Oskar Brandt, vilket hon delade på sin Instagram.

Vem är Oskar Brandt?

Är man insatt i skidskytte är chansen stor att man känner igen namnet Oskar Brandt.

Han har nämligen tävlat för det svenska landslaget i just skidskytte. På sitt cv har han flera starter i världscupen, och flera SM-medaljer.

Efter säsongen 2023/24 avslutade Brandt sin karriär. Nu är han skidskyttetränare för det svenska landslaget.

Känner man inte igen namnet Oskar Brandt kanske åtminstone efternamnet låter bekant. Den nyligen nämnda Brandt har nämligen en välkände yngre bror, Viktor Brandt.

Lillebror Brandt slog till med sitt bästa resultat någonsin i världscupen på Holmenkollen 2025 – med en niondeplats på jaktstarten.

Oskar Brandt är tillsammans med Elvira Öberg

På Instagram kunde man i början av oktober ta del av ett inlägg på Elvira Öbergs Instagram som bekräftade hennes relation med Oskar Brandt.

I bildtexten till bilderna omfamnade hon höstkänslan som lagt sig:

"Efter en period som störts lite av sjukdomar känns det extra bra att stödet hemifrån är på topp."

"Passar på att njuta av den svenska hösten ändå."

Hanna Öbergs reaktion på systerns bild

Våra svenska vinteridrottare tenderar att bli kära i sina lagkamrater, vilket även systern Hanna Öberg, som är tillsammans med Martin Ponsiluoma, varit skyldig till.

Under Elvira Öbergs bild hittar vi en kommentar från just hennes äldre syster. Kommentaren lyder:



"Såja" följt av två emojis med hjärtögon.