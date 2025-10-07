Norskan Helene Marie Fossesholm, 24, avslutar sin karriär som längdskidåkare, meddelar hon på Instagram.

Fossesholm ansågs vara en av världens största skidtalanger för några år sedan. Men nu är karriären över, meddelar hon på Instagram.

”Jag har en lite vemodig nyhet att dela”, skriver Fossesholm på Instagram.

Helene Marie Fossesholm vann VM-guld i stafett 2021

Fossesholm sågs som en stor skidtalang med bland annat tre guld på junior-VM, men har på seniornivå fött nöja sig med ett VM-guld i stafett (2021) och två pallplatser i världscupen.