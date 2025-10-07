Nyheter24
Annons
Sport /instagram

Norska landslagsåkaren avslutar karriären – saknar motivation

Publicerad: 7 okt. 2025, kl. 15:16
Uppdaterad: 7 okt. 2025, kl. 15:27
Helene Marie Fossesholm. Arkivbild. Foto: Jonas Been Henriksen/NTB/TT

Norskan Helene Marie Fossesholm, 24, avslutar sin karriär som längdskidåkare, meddelar hon på Instagram.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämne:

instagram

Fossesholm ansågs vara en av världens största skidtalanger för några år sedan. Men nu är karriären över, meddelar hon på Instagram

”Jag har en lite vemodig nyhet att dela”, skriver Fossesholm på Instagram.

Helene Marie Fossesholm vann VM-guld i stafett 2021

Fossesholm sågs som en stor skidtalang med bland annat tre guld på junior-VM, men har på seniornivå fött nöja sig med ett VM-guld i stafett (2021) och två pallplatser i världscupen.

”Mitt hopp har hela tiden varit att den känslan skulle vara tillfällig och att motivationen skulle komma tillbaka. Jag har försökt fokusera på det positiva, och därför har jag också uttalat mig som om motivationen har varit på topp. Tyvärr har det inte hjälpt att ge det tid”, skriver Fossesholm.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
18:30
Sport

Beskedet var ett pr-trick – stjärnan släpper konjak

Idag
15:10
Sport

Revansch för Benson – tog EM-guld

Idag
14:15
Sport

Han lever sin dröm – ”Jobbat extremt hårt”

Idag
13:30
Sport

Maja Åskags mardröm – mitt under VM: "Helt förstörd"

Idag
13:06
Sport

Far och son sparkades – timmar efter varandra

Idag
11:55
Sport

Fotbollsklubb begärs i konkurs – anställd fick inte lön

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons