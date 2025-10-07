Fossesholm ansågs vara en av världens största skidtalanger för några år sedan. Men nu är karriären över, meddelar hon på Instagram.
”Jag har en lite vemodig nyhet att dela”, skriver Fossesholm på Instagram.
Helene Marie Fossesholm vann VM-guld i stafett 2021
Fossesholm sågs som en stor skidtalang med bland annat tre guld på junior-VM, men har på seniornivå fött nöja sig med ett VM-guld i stafett (2021) och två pallplatser i världscupen.
”Mitt hopp har hela tiden varit att den känslan skulle vara tillfällig och att motivationen skulle komma tillbaka. Jag har försökt fokusera på det positiva, och därför har jag också uttalat mig som om motivationen har varit på topp. Tyvärr har det inte hjälpt att ge det tid”, skriver Fossesholm.