Therese Johaugs gravidchock: "Hjälp, hjälp"

Therese Johaugs sista mästerskap blev inte vad hon tänkt sig. Trots starka prestationer och flera medaljer stod hon utan guld, vilket gissningsvis inte var planen.
Therese Johaug avslutade karriären i maj 2025
Efter VM på hemmaplan 2025 stod Johaug inför en stor fråga. Skulle VM i Trondheim bli hennes sista stora mästerskap, eller skulle hon satsa vidare mot OS 2026? Beslutet togs, karriären var över. I en intervju med Expressen förklarade hon varför.
– Under påsken kände jag bara: ”fy, det här har kostat”. Det kändes som att jag hade blivit körd i en torktumlare. Jag var otroligt sliten i både kropp och huvud. Då sa jag till mig själv: ”fy fan, jag orkar inte ett OS”.
Ljög om graviditeten
I kommentaren till Expressen nämner hon sin slitna kropp som anledningen till att hon avslutade karriären, när anledningen egentligen var hennes graviditet. I podcasten Gukild & Johaug berättar hon, enligt VG, nu om ögonblicket hon fick reda på att hon var gravid, och tankarna som följde.
– Jag bara: ”hej, jävlas du med mig?”. Det kastades rakt i ansiktet på mig. Jag bara ”hjälp, hjälp” och fick tusen tankar i huvudet. Då blir det inte OS, liksom.
Hon kom in på att hon ringde sin tränare:
– Jag ringde Pål Gunnar och grät. Jag sa bara: ”Nu har jag blivit galen, jag känner inte igen min kropp.”