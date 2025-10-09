Therese Johaugs gravidchock: "Hjälp, hjälp"

Therese Johaug är en av tidernas bästa längdskidåkare. Efter säsongens slut stod det klart att Johaug avslutade karriären – nu avslöjas sanningen om beslutet.

Therese Johaugs sista mästerskap blev inte vad hon tänkt sig. Trots starka prestationer och flera medaljer stod hon utan guld, vilket gissningsvis inte var planen.

Therese Johaug avslutade karriären i maj 2025

Efter VM på hemmaplan 2025 stod Johaug inför en stor fråga. Skulle VM i Trondheim bli hennes sista stora mästerskap, eller skulle hon satsa vidare mot OS 2026? Beslutet togs, karriären var över. I en intervju med Expressen förklarade hon varför.

– Under påsken kände jag bara: ”fy, det här har kostat”. Det kändes som att jag hade blivit körd i en torktumlare. Jag var otroligt sliten i både kropp och huvud. Då sa jag till mig själv: ”fy fan, jag orkar inte ett OS”.

Therese Johaug. Lise Åserud/TT

Ljög om graviditeten

I kommentaren till Expressen nämner hon sin slitna kropp som anledningen till att hon avslutade karriären, när anledningen egentligen var hennes graviditet. I podcasten Gukild & Johaug berättar hon, enligt VG, nu om ögonblicket hon fick reda på att hon var gravid, och tankarna som följde.

– Jag bara: ”hej, jävlas du med mig?”. Det kastades rakt i ansiktet på mig. Jag bara ”hjälp, hjälp” och fick tusen tankar i huvudet. Då blir det inte OS, liksom.

Hon kom in på att hon ringde sin tränare: