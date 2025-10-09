Dubble världsmästaren slutar – bara 25 år gammal

Rallyvärlden chockas av en oväntad sorti, när dubble världsmästaren Kalle Rovanperä lägger av.

Rallystjärnan Kalle Rovanperä slutar – blott 25 år gammal. I stället ska han köra en racingbil i Japan.



”Beslutet var inte lätt men jag vet att rätt lösning för mig är att följa mina andra drömmar inom motorsport”, skriver Kalle Rovanperä på Instagram.

Rovanperä vann VM 2022 och 2023.

Svenska rallyt 2025. Foto: Peo Möller/TT

Kalle Rovanperä slutar

Toyota skriver på sin webbplats att finländaren ska köra den japanska superformelserien nästa år.

”Jag vet att det är ett hopp rakt ner i djupet, från rallyt, men jag ser fram emot det", säger Rovanperä i ett pressmeddelande.