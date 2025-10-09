Johannes Kläbo är en av världens bästa, för att inte säga den bästa, skidåkaren genom tiderna. Men hur bra koll har du på honom?

Nyheter24 har samlat svaren på det som googlas mest om norrmanen Johannes Kläbo.

Johannes Kläbo ålder – hur gammal är han?

Johannes Kläbo är född den 22 oktober 1996, och fyller 29 år hösten 2025.

Johannes Kläbo. Foto: Lise Åserud/TT

Johannes Kläbo längd – hur lång är han?

Johannes Kläbo är 183 centimeter lång, enligt Olympedia.

Johannes Kläbo familj – har han syskon?

Johannes Kläbos familj består av mamma Elisabeth Hösflot Kläbo och pappa Haakon Kläbo. Han har också två syskon: Ola Hösflot Kläbo född 2001 och Ane Kläbo född 2003.

Familjen följer skidstjärnans karriär nära, och den mest intensiva supportern är nog lillebror Ola Hösflot Kläbo. När storebror blev diskad efter femmilen på VM 2021, blev han så arg att han sparkade till en dörr och bröt tån.

– Det var en surrealistisk upplevelse. Först var det en enorm glädje när han gick i mål, sedan fick vi höra att situationen var under granskning. Jag satt med hög puls och väntade. Han gjorde sitt livs bästa lopp och det är otroligt tråkigt att något sådant här händer, sa han till VG efter händelsen.

När började Johannes Kläbo åka längdskidor?

Johannes Kläbo började åka längd när han var två år gammal, efter att han fått ett par skidor i julklapp av sin farfar.

– Tydligen åkte jag skidor i vårt vardagsrum hela dagarna. Min mamma och pappa älskar längdskidåkning, och när vi var barn åkte vi mycket skidor tillsammans. När jag var liten tillbringade vi många timmar med skidåkning och hoppning, säger han i en intervju på sajten Olympics och fortsätter.

– Men det jag älskade mest var fotboll. Jag tillbringade nästan all min tid på planen och jag var säker på att jag skulle bli fotbollsspelare.

Johannes Kläbo medaljer – vad har han vunnit?

Att säga att Johannes Kläbo har vunnit allt är ingen underdrift. På skid-VM 2025 vann han samtliga guld, sex stycken, skriver Dagens Nyheter.

Här är längdstjärnans vinstsamling:

VM-guld: 15 stycken

OS-guld: 5 stycken

Världscupsegrar: 95 segrar (fyra segrar i totalställningen)

Tour de Ski-segrar: 21 etappsegrar (fyra totalsegrar)

Kung av skid-VM 2025. Foto: Lise Åserud/TT

Var Johannes Kläbo skadad?

Johannes Kläbo har varit skadad flera gånger under karriären. Den mest uppseendeväckande skadan, drabbades norrmannen av i september 2025. Under ett träningsläger i USA blev han stucken av en gigantisk geting, vilket fick handen att svullna upp som en ballong, skriver SVT.

Svullnaden blev så stor att den spred sig till armen och lymfkörtlarna och Kläbo tvingades uppsöka sjukhus.

– Min vilopuls var skyhög i tre eller fyra dagar utan att jag tränade. Vi är oroliga för vår puls när vi är på hög höjd, sa han då till kanalen.



2022 skadade Kläbo baksida lår på försäsongen och 2024 hade en överansträngning i armbågen. Längdstjärnan har också skadat fingret två gånger, en gång när han spelade basket och en gång när han skulle slå på en boxningsmaskin i en bowlinghall, vilket han berättat om i sin Youtube-kanal.

Har Johannes Kläbo flickvän eller fru?

Johannes Kläbo har en flickvän som heter Pernille Dösvik. Paret har varit tillsammans i många år och blev sambo 2019, när de flyttade in tillsammans i en tiomiljonersvilla i Trondheim.

I april 2025 började paret planera för att bygga en stuga, när de köpte en tomt i Kjosila som ligger vid berget Skeikampen.

På Instagram, där Pernille Dösvik har 114 000 följare, skriver norskan att hon är student på heltid och äventyrslusten på deltid.

Nej, Johannes Kläbo har inga barn, och det verkar inte som att han och flickvännen har några barnplaner för den närmsta tiden heller.

– Det spelar ingen roll när jag är redo för det livet. Det handlar om när hon är redo. Jag kan inte föreställa mig hur vi skulle klara oss med det liv vi lever nu. Det är som hon säger: Det är långt dit, har Johannes Kläbo sagt i en intervju med VG.



