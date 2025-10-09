Gyökeres nära att hamna i annan klubb: "Det är smutsigt"

Viktor Gyökeres fick en hektisk sommar, som slutade lyckligt. I en intervju med Studio Allsvenskan avslöjade Gyökeres manager, Jonathan Chalkias, detaljer om flytten till Arsenal.

I podcasten Studio Allsvenskan uttalade sig agenten Jonathan Chalkias om Viktor Gyökeres flytt, som blev oerhört omskriven.

Viktor Gyökeres gjorde klart med Arsenal

Viktor Gyökeres gjorde, enligt Transfermarkt, 97 mål och 28 assist på 102 matcher i Sporting Lissabon. Således blev Gyökeres eventuella klubbadress för säsongen 2025/26 sommarens stora snackis.

Det fanns tre huvudspår i skriverierna: Saudiska klubbar, Manchester United och Arsenal. Och ingen kan ha missat att det var den sistnämnda klubben som knöt till sig den upphausade anfallaren.

Viktor Gyökeres. Foto: Stella Pictures

"Gick bakom våran rygg"

Flytten blev som tidigare nämnt enormt uppsnackad och omskriven.

I en intervju med Studio Allsvenskan avslöjade agenten Jonathan Chalkias att Sporting Lissabon gjorde klart affären med Manchester United – bakom Gyökeres rygg.

– Det som var problemet med Sporting var att de hade gjort klart affären med Manchester United bakom våran rygg. De hade kommit överens, United betalade ju en högre övergångssumma.

Det var tydligt att Gyökeres inte ville till Manchester-klubben.

– De fick inget gehör när de ringde till Hasan (Cetinkaya red anm) tio gånger och han sa "nej nej nej" varje gång, för att vi ville gå till Arsenal.

"Det är väldigt smutsigt"

Det var många som ville få sin bit av kakan, bland annat superagenten Jorge Mendes.

– Presidenten var där med Jorge Mendes som har gjort massa affärer med Sporting. Han är inne i United-affären, varför ska han tjäna pengar på det? Det är ganska smutsigt nere i Portugal, eller ganska, det är väldigt smutsigt.

