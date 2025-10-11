Nyheter24
Annons
Sport /Zlatan Ibrahimovic

Så här har du inte sett Zlatan förut

Publicerad: 11 okt. 2025, kl. 19:00
Zlatan
Zlatan Ibrahimovic har inget att vara ledsen över. Foto: Alessandro Garofalo/TT & Stella Pictures

En sak kan man säga om Zlatan, och det är att han är inte blyg....

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Zlatan Ibrahimovic, Grilla

Zlatan Ibrahimovic fyllde nyligen 44 år, och firade traditionsenligt med att köpa en lyxbil til sig själv. 

Den här gången var det en Ferrari F80, värd 40 miljoner kronor. Bilen finns bara i 799 exemplar, och kommer att levereras till köparna i slutet av året, skriver Expressen.

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google
Zlatan Ibrahimovic och Helena Seger på en biltur i Milano. Foto: Stella Pictures
Zlatan Ibrahimovic och Helena Seger på en biltur i Milano. Foto: Stella Pictures

Sedan tidigare har fotbollsstjärnan ett välfyllt garage med flera Ferraris, några Porsches och en och annan Lamborghini.

LÄS MER: Hon är Johannes Kläbos kända flickvän

Zlatans födelsedagspresent 

Annons

"Medium rare"

Men det är inte inlägget med den nya bilen som fått internet att koka, utan det är någonting helt annat. 

Annons

I en video på Instagram poserar Zlatan Ibrahimovic i bar överkopp, svarta träningsbyxor och skinntofflor framför en gasolgrill med flera biffar. 

"Medium rare" skriver han i inlägget.

Posten har fått över 325 000 likes i dagsläget, och över 3 000 kommentarer.  

LÄS MER: Surfare död efter krock med val utanför Kapstaden

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
20:23
Sport

Blågul succé direkt – har säkrat en VM-medalj

Idag
19:53
Sport

Norge krossade Israel – nära första VM på 27 år

Idag
19:23
Sport

Trots hög säkerhet – planstormare tog sig in

Idag
17:40
Sport

Djurgården vände efter mardrömsstart: ”Stolt”

Idag
17:08
Sport

Häckens jättekliv mot SM-guld: ”Överlycklig”

Idag
16:41
Sport

Mästarlaget chockat av nykomlingen i premiären

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons