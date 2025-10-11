En sak kan man säga om Zlatan, och det är att han är inte blyg....

Zlatan Ibrahimovic fyllde nyligen 44 år, och firade traditionsenligt med att köpa en lyxbil til sig själv.

Den här gången var det en Ferrari F80, värd 40 miljoner kronor. Bilen finns bara i 799 exemplar, och kommer att levereras till köparna i slutet av året, skriver Expressen.

Zlatan Ibrahimovic och Helena Seger på en biltur i Milano. Foto: Stella Pictures

Sedan tidigare har fotbollsstjärnan ett välfyllt garage med flera Ferraris, några Porsches och en och annan Lamborghini.

LÄS MER: Hon är Johannes Kläbos kända flickvän

Zlatans födelsedagspresent

Annons

"Medium rare"

Men det är inte inlägget med den nya bilen som fått internet att koka, utan det är någonting helt annat.

Annons

I en video på Instagram poserar Zlatan Ibrahimovic i bar överkopp, svarta träningsbyxor och skinntofflor framför en gasolgrill med flera biffar.

"Medium rare" skriver han i inlägget.

Posten har fått över 325 000 likes i dagsläget, och över 3 000 kommentarer.