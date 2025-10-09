Surfare död efter krock med val utanför Kapstaden

Extremsportaren Georg Howes hittades död till havs för en månad sedan. Hur han dog har varit oklart, fram tills nu. Enligt obduktionen avled 37-åringen av en kollision med en val.



Den 7 september gav sig Graham Howes, som var en välkänd extremsportare i Sydafrika, ut för att kitesurfa ensam på en strand utanför Kapstaden. När 37-åringen inte återvände, inleddes en stor sökinsats, skriver Nowa News.

Hans bräda och segel hittades först flytande till havs, och några dagar senare återfanns även Howes kropp.

”Familj, vänner, kustbevakare, boende i området och det lokala kiteboardingsamhället hjälpte outtröttligt till i sökandet. Vi berömmer de omfattande insatserna från alla inblandade som hjälpte till att ge familjen ett avslut.”, säger Craig Lambinon, talesperson för Nationella sjöräddningsinstitutet i ett offentligt uttalande.

Hyllades i cermoni

Efter Georg Hoews död hedrades han i en stor cermoni till havs.

George Howes dog efter kollision med val

Hur Georg Howes dog var länge ett mysterium. Men fyra veckor efter hans bortgång har resultatet från rättsmedicin kommit. Tre separata obduktioner har gjorts, och alla visar på samma sak.

37-åringen avled av efter en våldsam krock med en val, där linorna och brädan skadats. I filmer från hans egen kamera, syns surfaren vara på väg mot en valflock innan olyckan skedde.