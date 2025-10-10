OS-chocken – stjärna kan blåsas på plats i truppen

De svenska vinteridrottarna är mitt uppe i förberedelserna inför OS som äger rum i februari 2026. Nu åker det svenska landslaget på en ordentlig smäll.

OS 2026 kommer vara vinterhalvårets idrottshöjdpunkt. Sverige åker dit med både ambitioner och förväntningar som är lutade åt medaljer och framgångar.

Chockbeskedet inför OS 2026

Enligt Expressen får Sverige, precis som Norge, nu endast ta med sig sju längdskidåkare på herrsidan, när det tidigare varit åtta.

När Expressen pratar med Lars Ljung, tränare för herrlandslaget, säger han följande:

– Mmm, vi har grävt lite i det där efter att ni kom med informationen – och ja, det stämmer ju.

Lars Ljung. Foto: Christine Olsson/TT

Landslagschefen Anders Byström fick säga sitt, och var även han bekymrad.

– Det är rörigt, det där. Och fortfarande oklart hur det blir till slut.

Marcus Grate: "Skakande"

Marcus Grate är en av de svenska längdskidåkarna som såklart drömmer om ett vinter-OS i Milano.

– Det här är ju lite skakande, säger han till Expressen.

Det framgår även att chansen för Sverige att få skicka åtta herrar fortfarande finns. Det beror på hur det går för de mindre nationerna, där deras åkare behöver komma upp i en viss ranking.

Beskedet som angår hur många åkare Sverige får skicka kan dröja till 22 januari. OS börjar 6 februari.

Åkarna som drabbas

Nedan listas de åkarna som drabbas av detta, alltså de som konkurrerar om platserna:

Oskar Svensson

William Poromaa

Gustav Kvarnbrink

Edvin Anger

Gustaf Berglund

J ens Burman

Emil Danielsson

Truls Gisselman

Marcus Grate

Calle Halfvarsson

Johan Häggström