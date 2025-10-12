Zlatans söner bytte efternamn – här är anledningen

Zlatan Ibrahimovic och Helena Seger har två söner ihop, Maximilian och Vincent. Nu avslöjar Zlatan anledningen till att sönerna bytte namn.

Zlatan Ibrahimovic karriär har alla koll på – nu återstår det att se om vi får se framgångar för hans söner, Maximilian och Vincent.

Sönerna bytte efternamn – här är anledningen

Maximilian och Vincent har tidigare burit deras mammas efternamn, Seger. I en intervju med Gazzetta Dello Sport avslöjade han sanningen, och förutsättningarna som kommer därtill:

– Fram tills de var 16 bar de sin mammas efternamn. Sedan kom de till mig och berättade att de ville bli kallade Ibrahimović. De var redo, de kände för det, och jag fick dem att förstå att det inte skulle bli lätt.

Zlatan ger inte sina söner fördelar

Zlatan har en roll i Milans ägargrupp, Redbird, och har således ett säg i hur Milan värvar.

I sin roll hade han kunnat ge sina söner fördelar, vilket han förnekar, samtidigt som han pekar på att de får sköta sin utveckling själva.

– När de började satte jag inte min fot på Vismara (Milans träningsanläggning reds anm) på två år. Jag vet inte om jag gjorde ett misstag, för jag är också en pappa som vill njuta av deras tid, men jag ville inte orsaka någon förvirring. Nu när de spelar hjälper jag dem, jag ger råd, jag följer dem. Men jag dömer dem som alla andra.

"Om det vore upp till mig..."

Samtidigt vill han sina söners bästa:

– Om de kommer måste det vara tack vare dem. Det är klart att om det vore upp till mig skulle de spela i A-laget och landslaget. Men de är lika viktiga som alla andra i vår akademi.