Nyheter24
Annons
Sport /Real Madrid

Stor brand i fotbollsstjärnas hus

Publicerad: 9 okt. 2025, kl. 16:56
Vinicius Junior.
Branden startade i bastun. Foto: genrebild/stella pictures

Under torsdagsmorgonen utvecklades en brand i fotbollsstjärnan Vinicius Juniors hus.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Real Madrid

Vinicius Junior, 25, är en oerhört framgångsrik fotbollspelare som spelar för Real Madrid. Under torsdagen meddelade Marca att en brand utvecklats i hans bostad i Madrid.

LÄS MER: JDT:s attack mot Robin Olsen – målas upp som en svikare

+ Missa inget viktigt, följ oss på Google

Branden startade i bastun

Huset "Vini" bor i är stort. Branden startade på källarvåningen, där bastun är belägen. Enligt Marca berodde branden på ett elfel.

Två av husets våningar fylldes av rök till följd av branden. Ingen kom till skada. Under eftermiddagen lämnade brandkåren bostaden då situationen bedömdes att var under kontroll. 

LÄS MER: Ikoniska fotbollstränaren död

Faktaruta: Vinicius Juniors karriär

Nedan följer statistik och fakta om stjärnspelarens karriär.

Vinicius Juniors främsta meriter

  • UEFA Champions League-vinnare: 2021/22, 2023/24

  • La Liga-vinnare: 2019/20, 2021/22, 2023/24

  • Copa del Rey-vinnare: 2022/23

  • Vinnare av spanska Super Cup: 2019/20, 2021/22, 2023/24

  • UEFA Super Cup-vinnare: 2022, 2024

  • Vinnare av klubblags-VM: 2018, 2022

  • Individuella utmärkelser: FIFA Men’s best player 2024

Matcher, mål och assist i Real Madrid.

  • Totalt: 332 matcher, 111 mål, 87 assist

LÄS MER: Så mycket pengar tjänar Viktor Gyökeres i Arsenal

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
16:39
Sport

Malmös mardröm – Skoog missar resten av säsongen

Idag
15:42
Sport

Israels spelarhotell avspärrat inför VM-kval

Idag
14:55
Sport

Tomasson tydlig: ”Måste upp på vår bästa nivå”

Idag
14:41
Sport

Guide: Frågetecken kvarstår inför VM-kvalet

Idag
14:30
Sport

Gyökeres nära att hamna i annan klubb: "Det är smutsigt"

Idag
14:22
Sport

Spelarnas skarpa kritik mot Bosön – ”Inte bra”

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons