Stor brand i fotbollsstjärnas hus

Under torsdagsmorgonen utvecklades en brand i fotbollsstjärnan Vinicius Juniors hus.

Vinicius Junior, 25, är en oerhört framgångsrik fotbollspelare som spelar för Real Madrid. Under torsdagen meddelade Marca att en brand utvecklats i hans bostad i Madrid.

Branden startade i bastun

Huset "Vini" bor i är stort. Branden startade på källarvåningen, där bastun är belägen. Enligt Marca berodde branden på ett elfel.

Två av husets våningar fylldes av rök till följd av branden. Ingen kom till skada. Under eftermiddagen lämnade brandkåren bostaden då situationen bedömdes att var under kontroll.

Faktaruta: Vinicius Juniors karriär

Nedan följer statistik och fakta om stjärnspelarens karriär.

Vinicius Juniors främsta meriter UEFA Champions League-vinnare: 2021/22, 2023/24

La Liga-vinnare: 2019/20, 2021/22, 2023/24

Copa del Rey-vinnare: 2022/23

Vinnare av spanska Super Cup: 2019/20, 2021/22, 2023/24

UEFA Super Cup-vinnare: 2022, 2024

Vinnare av klubblags-VM: 2018, 2022

Individuella utmärkelser: FIFA Men’s best player 2024. Matcher, mål och assist i Real Madrid. Totalt: 332 matcher, 111 mål, 87 assist