Nyheter24
Annons
Sport /Fotbolls-VM 2026

VM-kvalmatch – Sverige mot Kosovo 13 oktober: Tid & tv-kanal

Publicerad: 12 okt. 2025, kl. 06:30
Strawberry Arena och Anthony Elanga och Viktor Gyökeres
Sverige ställs mot Kosovo igen. Foto: Anders Wiklund/TT och Jonas Ekströmer/TT

Den 13 oktober möter de svenska herrarna Kosovo för andra gången i VM-kvalet. Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om matchen.

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Ämne:

Fotbolls-VM 2026

Sist när Sverige mötte Kosovo, den 8 oktober på Stadiumi Fadil Vokrri i Pristina, gick det inte vägen för blågult. Matchen mot det då 95:e rankade Kosovo slutade 2-0 och det hela beskrevs som ett "fiasko" för svensk del. 

– Sverige är horribelt dåliga på flera sätt. Taktiskt, tekniskt, utförandemässigt, individuellt och som lag. Kanske sämsta halvleken jag sett ett svenskt landslag göra sedan Costa Rica-VM 1990, sa SVT Sports expert Jonas Eriksson i samband med matchen. 

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google
Jonas Eriksson. Foto: Adam Ihse/TT

Förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson, som fick utstå hård kritik efter kvalmatchen, var emellertid positiv om en fortsatt VM-resa för Sverige.

– Vi gjorde en utmärkt match mot Slovenien, i dag gjorde vi en dålig match. Vi alla drömmer om VM, och vi hade en motgång i dag. Men vi kommer hitta en väg för att ta oss dit, sa han, enligt SVT.

LÄS MER: Allt om Noel Törnqvist: Familj, längd & varför han bär hjälm

Jon Dahl Tomasson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vilken tid är VM-kvalmatchen mellan Sverige och Kosovo den 13 oktober?

Nu är det dags för nationerna att mötas igen – denna gång på Strawberry Arena i Solna. Men vilken tid är det dags för avspark under måndagen den 13 oktober? Matchen drar igång vid klockan 20.45. 

Annons

MISSA INTE: Allt om Roony Bardghji: Barcelona, ursprung och bror

Foto: Anders Wiklund/TT

Vilken tv-kanal sänder VM-kvalet mellan Sverige och Kosovo?

Precis som tidigare VM-kvalsmatcher kommer Sverige-Kosovo att sändas på streamingtjänsten Viaplay och tv-kanalen Viaplay Sport. När VM-kvalet för grupp B – där blågult ingår – drog igång i september blev det en hel del skriverier om att matcherna skulle sändas i just Viaplay Sport – en kanal som många Tele2-kunder inte har tillgång till. 

– Det är tråkigt att Tele2:s kunder drabbas igen när Tele2 valt att inte erbjuda kanalen i sitt grundutbud, vilket de andra operatörerna gör. Vi vill så klart att så många som möjligt ska kunna se våra sändningar på Viaplay Sport, sa Viaplays presschef Susanne Nylén till Sportbladet då.

LÄS MER: Allt om Anton Salétros: Familj, ursprung & exflickvännen

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
04:26
Sport

Storvinst för Detroit efter svenskmålet

Igår
22:50
Sport

Ronaldo brände straff – räddades av Neves

Igår
20:23
Sport

Blågul succé direkt – har säkrat en VM-medalj

Igår
19:53
Sport

Nära första VM på 27 år – får fira på stan

Igår
19:23
Sport

Trots hög säkerhet – planstormare tog sig in

Igår
19:00
Sport

Så här har du inte sett Zlatan förut

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons