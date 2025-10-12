Sist när Sverige mötte Kosovo, den 8 oktober på Stadiumi Fadil Vokrri i Pristina, gick det inte vägen för blågult. Matchen mot det då 95:e rankade Kosovo slutade 2-0 och det hela beskrevs som ett "fiasko" för svensk del.
– Sverige är horribelt dåliga på flera sätt. Taktiskt, tekniskt, utförandemässigt, individuellt och som lag. Kanske sämsta halvleken jag sett ett svenskt landslag göra sedan Costa Rica-VM 1990, sa SVT Sports expert Jonas Eriksson i samband med matchen.
Förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson, som fick utstå hård kritik efter kvalmatchen, var emellertid positiv om en fortsatt VM-resa för Sverige.
– Vi gjorde en utmärkt match mot Slovenien, i dag gjorde vi en dålig match. Vi alla drömmer om VM, och vi hade en motgång i dag. Men vi kommer hitta en väg för att ta oss dit, sa han, enligt SVT.
Vilken tid är VM-kvalmatchen mellan Sverige och Kosovo den 13 oktober?
Nu är det dags för nationerna att mötas igen – denna gång på Strawberry Arena i Solna. Men vilken tid är det dags för avspark under måndagen den 13 oktober? Matchen drar igång vid klockan 20.45.
Vilken tv-kanal sänder VM-kvalet mellan Sverige och Kosovo?
Precis som tidigare VM-kvalsmatcher kommer Sverige-Kosovo att sändas på streamingtjänsten Viaplay och tv-kanalen Viaplay Sport. När VM-kvalet för grupp B – där blågult ingår – drog igång i september blev det en hel del skriverier om att matcherna skulle sändas i just Viaplay Sport – en kanal som många Tele2-kunder inte har tillgång till.
– Det är tråkigt att Tele2:s kunder drabbas igen när Tele2 valt att inte erbjuda kanalen i sitt grundutbud, vilket de andra operatörerna gör. Vi vill så klart att så många som möjligt ska kunna se våra sändningar på Viaplay Sport, sa Viaplays presschef Susanne Nylén till Sportbladet då.