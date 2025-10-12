Den 13 oktober möter de svenska herrarna Kosovo för andra gången i VM-kvalet. Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om matchen.

Sist när Sverige mötte Kosovo, den 8 oktober på Stadiumi Fadil Vokrri i Pristina, gick det inte vägen för blågult. Matchen mot det då 95:e rankade Kosovo slutade 2-0 och det hela beskrevs som ett "fiasko" för svensk del.

– Sverige är horribelt dåliga på flera sätt. Taktiskt, tekniskt, utförandemässigt, individuellt och som lag. Kanske sämsta halvleken jag sett ett svenskt landslag göra sedan Costa Rica-VM 1990, sa SVT Sports expert Jonas Eriksson i samband med matchen.

Jonas Eriksson. Foto: Adam Ihse/TT

Förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson, som fick utstå hård kritik efter kvalmatchen, var emellertid positiv om en fortsatt VM-resa för Sverige.



– Vi gjorde en utmärkt match mot Slovenien, i dag gjorde vi en dålig match. Vi alla drömmer om VM, och vi hade en motgång i dag. Men vi kommer hitta en väg för att ta oss dit, sa han, enligt SVT.

Jon Dahl Tomasson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vilken tid är VM-kvalmatchen mellan Sverige och Kosovo den 13 oktober?

Nu är det dags för nationerna att mötas igen – denna gång på Strawberry Arena i Solna. Men vilken tid är det dags för avspark under måndagen den 13 oktober? Matchen drar igång vid klockan 20.45.

Foto: Anders Wiklund/TT

Vilken tv-kanal sänder VM-kvalet mellan Sverige och Kosovo?

Precis som tidigare VM-kvalsmatcher kommer Sverige-Kosovo att sändas på streamingtjänsten Viaplay och tv-kanalen Viaplay Sport. När VM-kvalet för grupp B – där blågult ingår – drog igång i september blev det en hel del skriverier om att matcherna skulle sändas i just Viaplay Sport – en kanal som många Tele2-kunder inte har tillgång till.