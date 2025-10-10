Noel Törnqvist är en svensk fotbollsmålvakt. Men vad vet du egentligen om honom? Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om Törnqvist.

Noel Törnqvist ålder – hur gammal är han?

Noel Törnqvist föddes den 1 februari 2002. Det innebär att han fyller 24 år under 2026.



Noel Törnqvist längd – hur lång är han?

Långa målvakter finns det gott om – av förklarliga skäl. Och Noel Törnqvist är inget undantag. Enligt Transfermarkt är han 195 centimeter lång.

Noel Törnqvist. Foto: Johan Nilsson/TT

Noel Törnqvist familj – har han syskon?

Noel Törnqvist kommer ursprungligen från Halmstad, enligt Fotbollskanalen, och hans familj består av mamma, pappa och en lillasyster vid namn Ella. I samband med att Törnqvist axlade hjälterollen för Mjällby AIF, med flera avgörande räddningar under en match mot Gais i juli 2025, berättade han för Sportbladet att familjen varit på plats och stöttat.

Annons

– Jag blir lika rörd varje gång jag ser dem. Det är mycket känslor med min lillasyster Ella. Jag hade ögonkontakt med dem under hela matchen. Ella var nöjd efteråt. Hon brukar sätta ihop en rankinglista efter varje match vi spelar. Jag hoppas att hon sätter mig högst, gärna som nummer ett, efter den här matchen.

När det stod klart att Törnqvist skrivit på för den italienska serie A-klubben Como tog han till Instagram och tackade familjen för allt de gjort.

"Jag är så glad och stolt över att skriva på för den otroliga klubb Como. En barndomsdröm som blir sann att få spela i serie A, och att ha möjligheten att göra det med Como är verkligen fantastiskt. Jag vill tacka så många människor, men framförallt vill jag tacka min familj! Har alltid funnits där för mig i vått och torrt och alla uppoffringar ni gjort för mig. Jag kommer aldrig kunna tacka er nog", skrev han och delade en bild på sig själv med pappa, mamma och lillasyster Ella.

Noel Törnqvist klubbar – vilka lag har han spelat för?

Som senior inledde Noel Törnqvist karriären i IS Halmia, för att sedan gå till Mjällby AIF. Han var, under en period utlånad till AFC Eskilstuna, enligt Transfermarkt. I augusti 2025 stod det klart att Törnqvist sålts till Como 1907 i Italien, men att han skulle lånas ut till Mjällby AIF över vintern samma år för att avsluta den allsvenska säsongen.

Annons

"Det känns helt fantastiskt att det äntligen är klart. Det har varit sjukt mycket de senaste månaderna, men att det nu är i hamn känns helt underbart. Jag vill tacka alla i Mjällby som gjort det här så smidigt som möjligt och hjälpt mig att uppfylla min största barndomsdröm. Men först och främst har vi åtta finaler kvar och vi ska ge allt vi har, precis som vi alltid gör!", sa han i ett uttalande till den svenska klubben då.

Noel Törnqvist spenderade flera år i Mjällby AIF. Foto: Johan Nilsson/TT

När blev Noel Törnqvist uttagen som målvakt i svenska landslaget?

I oktober 2025 stod det klart att Noel Törnqvist blivit uttagen till A-landslaget. Detta inför Sveriges VM-kvalmatch mot Schweiz. För Expressen har han berättat om hur han fick beskedet:

Annons

– Jag var på gymmet i Sölvesborg. Man kan koppla telefonen så att det hörs över gymmet, och musiken kickade i gång. Sen såg jag ett nummer på displayen som jag aldrig sett.

– Jag var tvungen att gå i väg för att svara. Sen så var det Jon Dahl Tomasson! Då fattade jag: ”Shit”. Jag tänkte: ”Är det nu jag blir uttagen?”. Han sa att jag förtjänade det. Men det brast för mig direkt. Jag meddelade familjen direkt, allt är sjukt mäktigt.

Noel Törnqvist blev klar för landslaget 2025. Foto: Johan Nilsson/TT

Varför bär Noel Törnqvist hjälm?

Den som sett Noel Törnqvist i spel har säkert noterat att han bär hjälm. För Sportbladet har han berättat att han som 16-åring slog huvudet i en stolpe och att han då började bära hjälm. Men allra mest för att han idoliserade den tjeckiske målvakten Petr Cech som också bar hjälm under karriären.

Annons

– Jag fick ett litet jack och det kom lite blod, men det var inget mer med det. Men så hade mamma tjatat på mig tidigare om att ha hjälm för hon var orolig att jag skulle skada mig när jag stod i mål. Och så gillade jag Petr Cech. Så då fick jag en anledning att börja ha hjälm.

– När folk sedan började fråga varför jag spelade med hjälm sa jag att det var läkarna som hade sagt det. Men det vara bara bullshit. Det är egentligen Petr Cechs och mina mammas förtjänst att jag har hjälm. Jag har aldrig behövt ha hjälm utan har bara gjort det till en grej och låtsats att jag behöver den.

Noel Törnqvist bär hjälm i mål. Foto: Andreas Hillergren/TT

Målvakten har heller inga planer på att skrota hjälmen.

– Nej, det är helt omöjligt att ta av den. 2022 strejkade SAS när vi kom hem från Gran Canaria och då stod jag två träningar utan hjälm innan jag fick mitt bagage. Jag kan säga att det var det värsta jag varit med om.

Är Noel Törnqvist kristen?

Joel Törnqvist är kristen. Han har vid flera tillfällen berättat om hur hans tro växte sig stark i samband med konfirmationen. Han började då läsa Bibeln och gå i kyrkan mer regelbundet. För Sportbladet har han berättat att han läser trosbekännelsen varje kväll och att han ser till att läsa något i Bibeln inför varje match.

Annons

– Det betyder jättemycket i mitt liv, att veta att Gud är med mig, har han sagt till Världen i dag.

Noel Törnqvist är kristen. Foto: Johan Nilsson/TT

Har Noel Törnqvist flickvän?

Det finns ingen offentlig information om huruvida Noel Törnqvist har partner i dagsläget.