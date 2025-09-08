Anton Salétros är en svensk fotbollsspelare. Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om Salétros.

Anton Salétros ålder – hur gammal är han?

Anton Salétros föddes den 12 april 1996, vilket innebär att han fyller 30 år under våren 2026.



Anton Salétros längd – hur lång är han?

Många är nyfikna på Anton Salétros längd. Enligt Transfermarkt är fotbollsspelaren 183 centimeter lång.

Anton Salétros klubbar – för vilka har han spelat fotboll?

Anton Salétros, som växte upp i Farsta i södra Stockholm, började spela fotboll som sexåring i moderklubben Enskede IK. Där spelade han i flera år, innan han år 2009 gick över till AIK Fotbolls ungdomsakademi, enligt AIK.

År 2013, när han var 17 år gammal, debuterade Salétros för klubbens herrlag. Fyra år senare blev han utlånad till den ungerska klubben Újpest FC och året därpå, i juni 2018, stod det klart att den svenska stjärnan skrivit på transferavtal med FC Rostov.

Anton Salétros. Foto: Pär Bäckström/TT

Under tiden i den ryska klubben lånades Salétros ut till både AIK och norska Sarpsborg 08, där han sedermera spelade i drygt två år innan han återvände till den allsvenska klubben år 2023.

– Jag är otroligt glad över att vara hemma. Att dra på sig AIK-tröjan kommer alltid vara lika speciellt. Men nu finns det inte tid till att prata, utan det är hårt jobb och fokus på uppgiften, sa Salétros då, enligt Expressen.



Spelar Anton Salétros för svenska landslaget?

Anton Salétros spelar för det svenska fotbollslandslaget sedan 2020 och har berättat för Sportbladet om hur han satsat stenhårt på den fysiska biten för att få ett större självförtroende – något som gett utdelning till antalet landskamper han nu fått spela.

– Det var inte många som trodde det på förhand. Man kan spela en eller två landskamper kanske, men nu har det varit några i rad. Jag har förmodligen gjort något som tränarna i landslaget tycker är bra och jag har fått en bra roll där också som passar mig. Det har varit kul och man växer med uppgiften också, har han sagt till tidningen.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Anton Salétros familj – har hans pappa ungerskt ursprung?

Anton Salétros pappa Laszlo är född och uppvuxen i Ungern, enligt Fotbollskanalen. För Expressen har Salétros berättat om kopplingen till Ungern:

– Pappa är ju därifrån, så jag har varit där mycket på somrarna när jag var liten. Vi har lite familj och vänner där nere också.

Men ungerska pratar han inte.

– Nej det kan jag verkligen inte, det är världens svåraste språk alltså. Jag har försökt lära mig men det är omöjligt, har han sagt till Expressen.

Har Anton Salétros flickvän?

Det är oklart huruvida Anton Salétros har flickvän i dag. Under vintern 2024 stod det klart att Salétros och landslagsspelaren Johanna Rytting Kaneryd, som varit tillsammans i drygt sex år, gjort slut.

– Det stämmer. Jag vill inte kommentera det mer än så, sa Salétros till Sportbladet då.

Johanna Rytting Kaneryd. Foto: Johan Nilsson/TT

Har Anton Salétros barn?

Anton Salétros har inga barn i dagsläget.