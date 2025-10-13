Allt om Ken Sema: Stamning, fru och kändisbror

Ken Sema är en framstående figur i det svenska landslaget. Han har även en lång och fin klubblagskarriär bakom sig. Nyheter24 har tagit reda på allt du vill veta om vänsterspringaren.

Ken Sema ålder – hur gammal är han?

Ken Sema föddes 30 september 1993 vilket innebär att han fyller 33 år 2026.



Ken Sema längd – hur lång är han?

Sema är enligt Transfermarkt 180 centimeter lång.

Ken Sema klubbar – vilka lag har han spelat för?

Nedan följer en lista av alla klubbar Sema spelat för:

2013 – IFK Norrköping

2013 – IF Sylvia (lån)

2014–2015 – Ljungskile SK

2016–2018 – Östersunds FK

2018–2025 – Watford

2019–2020 – Udinese (lån)

2025–Pågående – Pafos FC

Ken Sema i duell med Adam Ståhl. Foto: Oscar Olsson/TT

På vilken position spelar Ken Sema?

Sema har under sin karriär framförallt spelat längs vänsterkanten. I yngre år spelade han högre upp som vänsterytter, i dagsläget får han ofta agera vänsterback eller wingback.

Spelar Ken Sema i det svenska landslaget?

Ja. I skrivande stund har Sema gjort 30 landskamper, och så länge Jon Dahl Tomasson är förbundskapten lär det bli fler.

I en träningslandskamp gjorde Sema ett sällsynt hattrick. Effekten av det blev en bänkning, vilket han inte var helt nöjd med.

– Jag kände själv att jag kom från en extremt bra samling där jag gjorde tre mål. Jag tyckte själv att jag var riktigt bra och gjorde allt jag kunde. Det är konkurrens i laget. Vi spelar för Sverige och det ska vara konkurrens. Så är det. Jag hoppas att jag får chansen nu, sa han till DN efter petningen.



Har Ken Sema flickvän eller fru?

Ja. Han är gift med Sara Sema.

Ken Sema familj – har han barn?

Ja. Han har tillsammans med frun Sara dottern Cindy och sonen Romeo.

Har Ken Sema en bror?

Ja. Ken Sema har en bror som är oerhört välkänd för de allsvenska anhängarna. Hans bror heter Maic Sema, och har bland annat spelat i Hammarby IF och IFK Norrköping.

Maic Sema. Foto: BERTIL ERICSON / TT

Stammar Ken Sema?

Ja. Sema har varit öppen och agerat förebild för de som stammar. En intervju efter en match för Watford gick viralt år 2023, och Sema hyllades för sitt mod.

– Helt plötsligt gjorde jag en intervju — vilket är något helt normalt, jag har varit här i fem år och gjort 10–15 intervjuer med kameror och allt — men den här kändes annorlunda, och den bara exploderade, sa han till Sky Sports.



