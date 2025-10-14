Rikard Grönborg tar över Tre Kronor

Rikard Grönborg återvänder som förbundskapten för Tre Kronor. Han tar över landslaget efter VM nästa vår, skriver Svenska ishockeyförbundet i ett pressmeddelande.
Sam Hallam lämnar Tre Kronor
På måndagen meddelade Svenska förbundet att Sam Hallam slutar som förbundskapten efter OS och VM nästa år.
Tidigare under tisdagen meddelades det att Rikard Grönborg lämnar finländska Tappara efter den här säsongen.
På sin hemsida tackar Tammerforsklubben Grönborg, som man menar har fullgjort uppdraget ”att förnya Tappara-hockeyn”.
”Men tiden för avtackning och utvärdering kommer senare. Nu har vi fullt fokus, och ambitiösa mål, för den här säsongen”, säger Tapparas general manager Janne Vuorinen i ett uttalande.
Rikard Grönborg gör comeback i Tre Kronor
Grönborg ledde som förbundskapten Tre Kronor till VM-guld både 2017 och 2018. Därefter var Grönborg under flera år huvudtränare i schweiziska ZSC Lions innan han tog över Tappara inför säsongen 2023–24.
Där blev det ligaguld redan första säsongen, medan det i fjol tog stopp i kvartsfinal.