Jon Dahl Tomasson får sparken som förbundskapten enligt uppgifter till Aftonbladet.

Det svenska landslaget befinner sig onekligen på en mörk plats. Nu sparkas Jon Dahl Tomasson, efter flera dåliga resultat, enligt Aftonbladet.

Jon Dahl Tomasson. Foto: Hanna Brunlöf/TT

Jon Dahl Tomassons resultat för Sverige

Tomasson hade en huvuduppgift när han tillsattes som förbundskapten, att ta Sverige till VM 2026.

I skrivande stund ligger Sverige sist i sin VM-kvalgrupp, på endast en poäng.

Dansken tillträdde som förbundskapten 1 april 2024, och har sedan dess basat över 18 landslagskamper.

Resultatraden för de 18 landskamper lyder på följande vis:

Nio vinster, två kryss och sju förluster.

"Inte levererat de resultat vi hoppats på"

I en kommuniké på Svenska Fotbollsförbundets hemsida säger Simon Åström, Svenska Fotbollförbundets ordförande, följande:

– Beslutet som förbundsstyrelsen tagit bottnar i att herrlandslaget inte levererat de resultat vi hoppats på. Det finns fortsatt en chans till playoff i mars och vårt ansvar är att se till att vi har så optimala förutsättningar som möjligt för att kunna nå ett VM-slutspel. I det bedömer vi att det krävs ett nytt ledarskap i form av en ny förbundskapten.

Även Kim Källström, fotbollschef, har sagt sitt:

– Vi har en grupp spelare som vi tror på väldigt mycket och vill skapa nya möjligheter för dem att leverera. Vi har tron på att det här laget kan ta sig till VM om chansen till playoff finns i mars. Jag vill passa på att tacka Jon för den här perioden. Jon har varit professionell i relationen med spelarna, ledarna i landslagsstaben och med SvFF. Det är alltid tråkigt att gå skilda vägar, men fotbollen är resultatbaserad och vi har kommit till en punkt där resultaten inte räcker till.