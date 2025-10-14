Nyheter24
Annons
Sport /Jon Dahl Tomasson

Jon Dahl Tomasson får sparken

Publicerad: 14 okt. 2025, kl. 14:40
Uppdaterad: 14 okt. 2025, kl. 15:10
Jon Dahl Tomasson.
Jon Dahl Tomasson får sparken. Foto: Hanna Brunlöf/TT

Jon Dahl Tomasson får sparken som förbundskapten enligt uppgifter till Aftonbladet.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Jon Dahl Tomasson

Det svenska landslaget befinner sig onekligen på en mörk plats. Nu sparkas Jon Dahl Tomasson, efter flera dåliga resultat, enligt Aftonbladet.

Jon Dahl Tomasson. Foto: Hanna Brunlöf/TT
Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

MISSA INTE: Här festar fotbollstjärnan i Sverige – oväntade besöket

Jon Dahl Tomassons resultat för Sverige

Tomasson hade en huvuduppgift när han tillsattes som förbundskapten, att ta Sverige till VM 2026.

Annons

I skrivande stund ligger Sverige sist i sin VM-kvalgrupp, på endast en poäng.

Dansken tillträdde som förbundskapten 1 april 2024, och har sedan dess basat över 18 landslagskamper.

Resultatraden för de 18 landskamper lyder på följande vis:

Nio vinster, två kryss och sju förluster.

LÄS MER: Allt om Alexander Bernhardsson: Familj, partner och klubbar

"Inte levererat de resultat vi hoppats på"

I en kommuniké på Svenska Fotbollsförbundets hemsida säger Simon Åström, Svenska Fotbollförbundets ordförande, följande:

– Beslutet som förbundsstyrelsen tagit bottnar i att herrlandslaget inte levererat de resultat vi hoppats på. Det finns fortsatt en chans till playoff i mars och vårt ansvar är att se till att vi har så optimala förutsättningar som möjligt för att kunna nå ett VM-slutspel. I det bedömer vi att det krävs ett nytt ledarskap i form av en ny förbundskapten.

Även Kim Källström, fotbollschef, har sagt sitt:

– Vi har en grupp spelare som vi tror på väldigt mycket och vill skapa nya möjligheter för dem att leverera. Vi har tron på att det här laget kan ta sig till VM om chansen till playoff finns i mars. Jag vill passa på att tacka Jon för den här perioden. Jon har varit professionell i relationen med spelarna, ledarna i landslagsstaben och med SvFF. Det är alltid tråkigt att gå skilda vägar, men fotbollen är resultatbaserad och vi har kommit till en punkt där resultaten inte räcker till.

Kim Källström. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
14:35
Sport

Dorsin slutar i Rosenborg – efter 18 år

Idag
13:27
Sport

Årsjö uttagen – kan bli hennes sista Paralympics

Idag
13:09
Sport

Förbundets jakt igång – de kan ta över

Idag
12:18
Sport

Klart: Israeler stoppas från gymnastik-VM

Idag
12:02
Sport

Jimmi Åkessons krav efter VM-kvalfiaskot: Avgå

Idag
10:49
Sport

Rikard Grönborg tar över Tre Kronor

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons