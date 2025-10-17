Nyheter24
Annons
Sport /Jonna Sundling

Jonna Sundlings enorma pengaregn – kan tjäna 275 000 kronor

Publicerad: 17 okt. 2025, kl. 11:35
Jonna Sundling och Anton Olofsson.
Jonna Sundling tar ett stort beslut. Foto: Instagram/jonnasundling, Terje Pedersen/TT & Fredrik Sandberg/TT

Jonna Sundlings fjolårssäsong blev en att minnas, för hela svenska folket. Nu tar hon, tillsammans med sin pojkvän, ett stort beslut för framtiden.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Jonna Sundling

Jonna Sundling är tillsammans med Anton Olofsson. Nu tar paret ett beslut om framtiden, samtidigt som de kan tjäna hundratusentals kronor på det.

Jonna Sundlings otroliga fjolårssäsong

VM i Trondheim:

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

  • Sprint (fri): Guld 

  • Lagsprint (klassisk): Guld (med Maja Dahlqvist)

  • Stafett damer: Guld 

  • Skiathlon 20 km: Brons

Världscupen:

  • Ruka (Finland): 10 km – 14:e, Sprint – 4:a,  20 km – 2:a

  • Lillehammer (Norge): Sprint – 1:a

  • Davos (Schweiz): Team sprint – 1:a (med Emma Ribom), Sprint – 1:a

  • Les Rousses (Frankrike): Sprint – 3:a, 20 km – 9:a

  • Engadin (Schweiz): Sprint – 1:a, 20 km – 3:a

LÄS MER: Därför kastar Jonna Sundling ut pojkvännen Anton: ”Svårt när han lever med mig”

Emma Ribom, Jonna Sundling och Maja Dahlqvist. Foto: Ulf Palm/TT

Jonna Sundlings framtidsbesked: "Sälja tomten"

Jonna Sundling och partnern Anton Olofsson kommer, enligt Västerbotten-Kuriren, nu göra en stor försäljning.

Annons

Paret ska nämligen sälja sin tomt, vilken Sundling delade på sin Facebook.

MISSA INTE: Det gör Jonna Sundling med miljonlönen: "Unnar mig"

"När vi valde att bygga fjällstuga närmre Östersund så kommer vi sälja tomten vi har i fina Tärnaby!"

Tomten ligger i skrivande stund ute på sajten Hemnet för 650 000 kronor.

Paret köpte, enligt Västerbotten-Kuriren, samma tomt år 2020 för 375 000 kronor, vilket skulle ge en vinst på 275 000 kronor.

LÄS MER: Jonna Sundling avslöjar hemliga samtalet med Peter Forsberg

Är du nyfiken på Jonna Sundling?

Nyheter24 har tagit reda på allt du vill veta om Jonna Sundling och hennes pojkvän, Anton Olofsson.

LÄS MER: Allt om Jonna Sundling: Pojkvän, längd, familj och medaljer

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
11:55
Sport

Djokovic, 38, inspireras av Ronaldo

Idag
11:26
Sport

Tunga skadesmällen – Palmer borta till december

Idag
11:10
Sport

Tar helikopter till tävlingen: ”Begränsar skadan”

Idag
10:02
Sport

Superrunda av Grant – gjorde eagle

Idag
08:58
Sport

Hanna Glas slutar: ”Tack fotbollen”

Idag
08:27
Sport

Fans kan portas – ”tolererar inte antisemitism"

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons