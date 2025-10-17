Jonna Sundlings enorma pengaregn – kan tjäna 275 000 kronor

Jonna Sundling är tillsammans med Anton Olofsson. Nu tar paret ett beslut om framtiden, samtidigt som de kan tjäna hundratusentals kronor på det.
Jonna Sundlings otroliga fjolårssäsong
VM i Trondheim:
Sprint (fri): Guld
Lagsprint (klassisk): Guld (med Maja Dahlqvist)
Stafett damer: Guld
Skiathlon 20 km: Brons
Världscupen:
Ruka (Finland): 10 km – 14:e, Sprint – 4:a, 20 km – 2:a
Lillehammer (Norge): Sprint – 1:a
Davos (Schweiz): Team sprint – 1:a (med Emma Ribom), Sprint – 1:a
Les Rousses (Frankrike): Sprint – 3:a, 20 km – 9:a
Engadin (Schweiz): Sprint – 1:a, 20 km – 3:a
Jonna Sundlings framtidsbesked: "Sälja tomten"
Jonna Sundling och partnern Anton Olofsson kommer, enligt Västerbotten-Kuriren, nu göra en stor försäljning.
Paret ska nämligen sälja sin tomt, vilken Sundling delade på sin Facebook.
"När vi valde att bygga fjällstuga närmre Östersund så kommer vi sälja tomten vi har i fina Tärnaby!"
Tomten ligger i skrivande stund ute på sajten Hemnet för 650 000 kronor.
Paret köpte, enligt Västerbotten-Kuriren, samma tomt år 2020 för 375 000 kronor, vilket skulle ge en vinst på 275 000 kronor.
Är du nyfiken på Jonna Sundling?
Nyheter24 har tagit reda på allt du vill veta om Jonna Sundling och hennes pojkvän, Anton Olofsson.