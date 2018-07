Här är de 11 bästa bilderna från fotbolls-VM i Ryssland

Fotbolls-VM är över för Sveriges del men trots det dystra uttåget så har årets fotbolls-VM varit en resa värd att minnas. Folk över hela världen har slutit samman, visat sin kärlek för sitt landslag och skapat en fantastisk atmosfär.

Nyheter24 har samlat de bästa bilderna från fotbolls-VM. Så sug in atmosfären och återupplev känslan många av oss kände under dessa fantastiska dagar!

1. De svenska ansiktsmålningarna



Gulo Gulo Blå! Bild: Björn Larsson Rosvall TT/TT

Det finns få saker som slår en riktigt bra ansiktsmålning och den blir inte precis sämre när den är i Sveriges färger. High five till alla ansiktsmålare som var på plats i Ryssland!



2. Att se Will Smith bredvid den heliga graal



Vem hade inte reagerat som Will Smith bredvid pokalen? Bild: Twitter

Okej – så det här är ju minst sagt det bästa av två världar. 90-tals IKONEN Will Smith bredvid VM-pokalen. Flashback till VM 94' någon?



3. Supertjejerna och Sanna Guidetti och Maja Nilsson Lindelöf



Firman Guidetti/Nilsson Lindelöf aka Superbrudarna. Bild: Maja Nilsson Lindelöf Instagram

Något som har varit fantastiskt att följa, förutom fotbollen såklart, är ju Maja Nilsson Lindelöf och Sanna Guidetti. Som de grymma tjejerna de är så åkte de och supportade laget i Ryssland, festade som vilka supportrar som helst, drack lite bira och passade på att bjuda på sig själva!

Så. Bäst.

4. Good guy Maradona

Maradona på topphumör! Bild: Twitter

Det är NÄSTAN alltid en fröjd att se Diego Maradona tillbaka i de miljöerna han hör hemma. En gång en legend, alltid en legend.



Vi saknar dig på fotbollsplanen.

5. Bad guy Maradona

Maradona på krigsstigen. Bild: Twitter

Ja ni kanske minns att vi skrev att det NÄSTAN alltid är en fröjd att se Maradona. Superstjärnan blev även en snackis för lite mindre bra saker under VM. Den här gesten är en av de sakerna.

6. När Argentina höll en tyst minut efter en förlust



Rest in peace Sampaoli. Bild: Twitter

Haha hur sjukt det än är så stämmer det! En TV-studio i Argentina var så förtvivlade efter landslagets förlust mot Kroatien så att de valde att ha en tyst minut för Argentinsk fotboll.

*Go rest in peace Ar-gen-tiiiina.* (I melodin av Don't Cry For Me Argentina)

7. Alla heter Glenn i Jekaterinburg



Pippi Långboll aka Glenn Hysén. Bild: Twitter

Inget VM utan Glenn Hysén, det är sen gammalt. Det är alltid lika roligt att se vår mittbacksgigant bland folket, festandes och hejandes.

Ändra dig aldrig Glenn!

8. Glädjetårarna hos fansen



Denna kvinna från Panama fäller tårar av stolthet, glädje och lycka under nationalsången. Bild: Twitter

Fotboll kallas runt om världen för "the beautiful game" eller på svenska "den vackra sporten". Och när man ser bilder som dessa så förstår man varför. Fotboll är inte vackert för att det ser bra ut på planen. Fotboll är vackert för vilka känslor sporten framkallar hos fansen.



På bilden ser vi en tjej från Panama som tokbölar under Panamas nationalsång. För att hon är ledsen? Nej – för att hon älskar sitt Panama och får uppleva landslagets VM-debut.

Vackert är ordet.

9. En hjälpande hand



En hjälpande hand. Bild: Twitter

I en tid då extrema högervindar blåser titt som tätt, rasism och andra fruktansvärda ting visar sitt ansikte gång på gång så symboliserar denna bild något fint. Vi hjälper varandra, oavsett ursprung eller utseende.

10. Gemenskapen



Dubbel glädje! Bild: Björn Larsson Rosvall TT/TT

Fotboll binder oss verkligen samman. Här på bilden så har vi två stycken svenska vikingar tillsammans med en... ja jag vet inte vad – men en Mexikan i alla fall!



Alla tre firandes då båda nationerna gick vidare från deras grupp!

Fint med lite internationell friendship!

11. Glädjeruset vid seger



Segerruset – det bästa ruset. Bild: Rebecca Blackwell AP/TT

Det många av oss kommer att sakna efter detta VM är helt klart euforin vid en vinst. Känslan efter att ha tvålat ditt Mexiko med 3-0, slagit ännu ett hål i den Schweiziska osten eller besegrat Sydkorea.



Vilken grej det var – och som det kommer att saknas.

Nästa VM då tar vi hem pokalen. Visst?