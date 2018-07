VM-2018: De bästa bilderna från firandet i Frankrike

"Allez Les Bleus" skanderade fransmännen under söndagen och trikolorens färger svajade i form av tusentals flaggor i städer som Paris, Lyon, Marseille och många fler. Det var fest på gatorna och lyckosång i timmarna små.

Efter en 20 år lång väntan kunde äntligen Franrike titulera sig som världsmästare i fotboll igen. Förra gången de lyckades med detta var VM i Frankrike 1998 med Zinedine Zidane, Didier Dechamps och Lilliam Thuram i spetsen. Precis, ni läste rätt, Didier Dechamps var även en huvudfigur i den bragden men då som spelare.

Men nu har det alltså skett igen. Frankrike kan titulera sig som mästare efter att ha besegrat Kroatien med 4-2 i en väldigt spännande final. Här kan du läsa mer om finalen som hade allt.

Nyheter24 har samlat de bästa bilderna från firandet runt om i Frankrike.



1. Trikoloren svajar bland folkahvet



Trikoloren svajar högt och bengaler annan pyroteknik ryker bland folkhavet i Paris. Bild: Laurent Cipriani AP/TT

Som ni ser så var vi inte helt fel ute när vi skrev att det svajade tusentals flaggor i Frankrikes färger under söndagen. En otrolig syn även för någon som inte är fransk!



2. Folkhavet vid Champs Élysée



Det var INGA trista miner vid Champs Élysée under söndagen. Bild: Francois Mori AP/TT

Åååååh Champs Élysée...

Det myllrade verkligen av folk på den berömda paradgatan och vilken fest det blev efter att Frankrike knep segern.

3. Det OBLIGATORISKA doppet



I Lyon badades det rejält. Bild: Twitter

De bosatta i Lyon ville inte vara sämre och i svensk manér (ja vi säger att det är svenskt) så tog de ett segerdopp för att fira bragden.

Nästa gång kanske vi får göra det på Sergels torg, vore inte det något? Förvisso så kommer VM att spelas i november så det kanske blir lite kyligt...

4. No pyro, no party.



Obeskrivligt vackert. Bild: Twitter

Precis så – no pyro, no party. Ska det firas så ska det firas rejält och där bjöd verkligen fransoserna upp till dans. Det sparades inte på röken under söndagen.

Trés bien!

5. ÄNNU MER PYRO



Lyon kan de också. Bild: Twitter

Vi låter bilden tala för sig själv.

6. Fontänbestigning



Desto fler fontäner desto bättre va? Bild: Twitter

Bordeaux visade att de också hade de rätta takterna och människor badade friskt i en fontän i staden. Vilka scener!

7. Flaggrundan i Peugoten



Ur spår – här kommer fransoserna! Bild: Claude Paris AP/TT

Och i Marseille så körde folk rally med flaggorna i högsta hugg utanför bilrutorna – som sig bör när man har vunnit en världsmästerskap.

Ur spår – här kommer Peugoten!

Se videon längst upp i artikeln för rörliga bilder från firandet!

Tyvärr så slutade inte kvällen i dur för alla utan i samband med firandet så miste två personer olyckligt sina liv. Här kan du läsa mer om tumultet som utbröt när Frankrike firade VM-guldet.