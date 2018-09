Therese Johaug – här är 5 saker du vill veta om henne

Therese Johaug är född 1988 i Dalsbygda i Hedmark som ligger på gränsen till Sverige. Therese är en norsk längdskidåkare. Hon fick sitt genombrott under Norgemästerskapen 2007, där hon tog en bronmedalj i skiathlon och sedan dess har henens karriär bara flutit på.

Här är 5 saker du vill veta om Therese Johaug:



1. Therese är sjufaldig världsmästare och har vunnit tre OS-medaljer. Hon har också vunnit 42 världscupsegrar och den totala världscupen två gånger.

2. I oktober 2016 blev det känt att Therese testades positivt för den anabola steroiden clostebol. Hon stängdes av i 18 månader och missade vinter-OS i Sydkorea 2018.

I april 2018 var straffet avtjänat och får nu tävla igen. Under Therese avsättning var det bara en sponsor som valde att säga upp sponsorkontraktet med henne men de övriga sponsorerna stannade kvar.

3. Therese har tidigare berättat att hon är en av de norska skidåkarna som tar astmamedicin trots att hon inte har astma. Astmamedicin vidgar luftrören och gör att det blir lättare att andas vid ansträngning.

I oktober 2016 blev det känt att Therese testades positivt för den anabola steroiden clostebol. Bildkälla: johaugtherese/Instagram

4. Hon har ett bolag, Setra AS, som fick riktigt bra omsättning under 2017. Omsättningen föreskatt landad på 16 miljoner svenska kronor. Men det är inte hennes första gång det går bra med ekonomin utan under 2016 noterades det att hon hade en förmögenhet på över 50 miljoner kronor, skrev Dagens Industri tidigare.



5. Therese pojkvän är roddaren Nils Jakob Hoff. Han är också en framgångsrik idrottare med både VM-guld och EM-brons på sin meritlista. Nils och Therese är sambo och bor i en stor villa som Therese köpte tidigare för cirka 20 miljoner kronor.

