McGregor mot Nurmagomedov – allt du behöver veta om tidernas fight

Natten mellan lördag och söndag den 6-7 oktober så möts Conor McGregor och Khabib Nurmagomedov i en batalj mellan giganter i UFC 229 i Las Vegas. Så gillar du MMA och i synnerhet UFC? Då är det bara att kryssa in det datumet i kalendern.

Khabib Nurmagomedov och Conor McGregor inför fighten. Bildkälla: Seth Wenig AP/TT

Den obesegrade ryssen

Nurmagomedov föddes i byn Sildi i delrepubliken Dagestan i Ryssland. Han har hunnit bli 30 år gammal och är med det sagt jämnårig med sin motståndare under helgens batalj.

Han proffsdebuterade samma år som McGregor och sedan dess har vägen varit spikrak uppåt. Han är fortfarande obesegrad med 26 vinster och 0 förluster.

Hans första vinst i UFC kom när han ställdes mot Kamal Shalorus under "UFC on FX: Guillard vs. MIller". Den matchen vann han i den tredje ronden genom en rear-naked choke, skriver MMA-sajten Kimura.

Men kommer Nurmagomedovs streak att stå sig när vi summerar UFC 229? Det får vi allt se!



Den kaxiga irländaren

Conor McGregor föddes i Dublin 1988 och är en av världens mest kända MMA-fighters för närvarande. Han har nu 21 vinster och 3 förluster till sitt namn och under helgen siktar han på att utöka den vinstkolumnen ytterligare.

Irländarens UFC-debut ägde rum i Stockholm av alla ställen. Där mötte McGregor MMA-figthern Marcus Brimage och vann på knockout efter 66 sekunder.



Men hur kommer han att stå sig mot den obesegrade Nurmagomedov?

Lättviktstiteln står på spel

Nurmagomedov innehar lättviktstiteln inför matchen och det kommer att bli tufft för Ryssen att försvara den, vilket han gör för första gången. Kommer McGregor återigen att vara champ eller kommer Nurmagomedov att försvara sin ärade titel? Det återstår att se.

Prispengarna till McGregors fördel

Det de flesta har förstått vid det här laget är att det är GALET mycket pengar involverade i UFC-scenen. Och Conor McGregor ser ut att kunna skratta hela vägen till banken oavsett hur matchen slutar.

Han drar nämligen in 583 miljoner kronor, oavsett resultat och irländaren verkar tycka att det är lättförtjänta pengar, skriver Expressen.

– För att slåss mot den där luffaren, den där plattfotade fånen som alla tycker är så bra. Så är vi nöjda med dealen. Han har ju fastnat i lera och han kommer att frysa fast där, säger McGregor i podcasten MMA Show, skriver Expressen.

UFC-galan 229 i Las Vegas sänds med start 00.15 natten mellan lördag och söndag.



