Onsdag 5 Jan
Stockholm
sport / TT

bilsport-Dakarrallyt

1) Nasser al-Attiyah, Qatar, Toyota, 3.54.40, 2) Sébastien Loeb, Frankrike, BRX, +0.28, 3) Carlos Sainz, Spanien, Audi, +0.52.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

bilsport

RIYADH

Dakarrallyt

tredje etappen, Al Qaisumah–Riyadh (465 km), bil

Sammanlagt

1) al-Attiyah 13.26.02, 2) Loeb +38.16, 3) Yazeed al-Rajhi, Saudiarabien, Overdrive, +49.15.

Motorcykel

1) Joan Barreda Bort, Spanien, Honda, 4.07.06, 2) Pablo Quintanilla, Chile, Honda, +3.37, 3) Rui Goncalves, Portugal, Sherco, +6.59.

Sammanlagt

1) Sam Sunderland, Storbritannien, Gasgas, 15.30.01, 2) Matthias Walkner, Österrike, KTM, +3.00, 3) Adrien van Beveren, Frankrike, Yamaha, +4.54.

TT
Kommentera
Kopiera länk
Dela
Nästa artikel
bilsport-Dakarrallyt