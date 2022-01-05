bilsport-Dakarrallyt
1) Nasser al-Attiyah, Qatar, Toyota, 3.54.40, 2) Sébastien Loeb, Frankrike, BRX, +0.28, 3) Carlos Sainz, Spanien, Audi, +0.52.
bilsport
RIYADH
Dakarrallyt
tredje etappen, Al Qaisumah–Riyadh (465 km), bil
Sammanlagt
1) al-Attiyah 13.26.02, 2) Loeb +38.16, 3) Yazeed al-Rajhi, Saudiarabien, Overdrive, +49.15.
Motorcykel
1) Joan Barreda Bort, Spanien, Honda, 4.07.06, 2) Pablo Quintanilla, Chile, Honda, +3.37, 3) Rui Goncalves, Portugal, Sherco, +6.59.
Sammanlagt
1) Sam Sunderland, Storbritannien, Gasgas, 15.30.01, 2) Matthias Walkner, Österrike, KTM, +3.00, 3) Adrien van Beveren, Frankrike, Yamaha, +4.54.