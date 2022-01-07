tennis-ATP 250/WTA 500
Thanasi Kokkinakis, Australien–Mikael Ymer, Sverige, 7–6 (11–9), 4–6, 6–4, Gael Monfils, Frankrike–Tommy Paul, USA, 6–4, 6–1, Karen Chatjanov, Ryssland–Jegor Gerasimov, Bealrus, 7–5, 6–3, Marin Cilic, Kroatien–Laslo Djere, Serbien, 6–3, 6–2.
tennis
ADELAIDE, Australien
ATP 250/WTA 500
herrsingel, kvartsfinal
Damsingel, kvartsfinal
Jelena Rybakina, Kazakstan–Shelby Rogers, USA, 3–6, 6–3, 6–2, Misaki Doi, Japan–Kaja Juvan, Slovenien, 6–3, 4–6, 7–6 (7–5), Ashleigh Barty, Australien–Sofia Kenin, USA, 6–3, 6–4, Iga Swiatek, Polen–Victoria Azarenka, Belarus, 6–3, 2–6, 6–1.