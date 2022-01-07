Fredag 7 Jan
Stockholm
sport / TT

tennis-ATP 250/WTA 500

Thanasi Kokkinakis, Australien–Mikael Ymer, Sverige, 7–6 (11–9), 4–6, 6–4, Gael Monfils, Frankrike–Tommy Paul, USA, 6–4, 6–1, Karen Chatjanov, Ryssland–Jegor Gerasimov, Bealrus, 7–5, 6–3, Marin Cilic, Kroatien–Laslo Djere, Serbien, 6–3, 6–2.

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tennis

ADELAIDE, Australien

ATP 250/WTA 500

herrsingel, kvartsfinal

Damsingel, kvartsfinal

Jelena Rybakina, Kazakstan–Shelby Rogers, USA, 3–6, 6–3, 6–2, Misaki Doi, Japan–Kaja Juvan, Slovenien, 6–3, 4–6, 7–6 (7–5), Ashleigh Barty, Australien–Sofia Kenin, USA, 6–3, 6–4, Iga Swiatek, Polen–Victoria Azarenka, Belarus, 6–3, 2–6, 6–1.

TT
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tennis-ATP 250