Torsdag 13 Jan
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sport / TT

bilsport-Dakarrallyt

Publicerades: 1 timme sedan

1) Carlos Sainz, Spanien, Audi, 3.29.32, 2) Lucio Alvarez, Argentina, Toyota, +3.10, 3) Mattias Ekström, Sverige, Audi, +3.53.

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bilsport

BISHA, Saudiarabien

Dakarrallyt

elfte etappen, Bisha–Bisha, (346 km) bil

Sammanlagt

1) Nasser Al-Attiyah, Qatar, Toyota, 36.49.51, 2) Sebastien Loeb, Frankrike, Raid, +33.19, 3) Yazeed Al Rajhi, Saudiarabien, Toyota, +1.03.43... 9) Ekström +2.39.57.

Motorcykel

1) Kevin Benavides, Argentina, KTM, 3.30.56, 2) Sam Sunderland, Storbritannien, Gasgas, +0.04, 3) Joaquim Rodrigues, Puerto Rico, Hero, +2.26.

Sammanlagt

1) Sunderland 37.04.05, 2) Pablo Quintanilla, Chile, Honda, +6.52, 3) Matthias Walkner, Österrike, KTM, +7.15.

TT
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