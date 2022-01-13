bilsport-Dakarrallyt
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1) Carlos Sainz, Spanien, Audi, 3.29.32, 2) Lucio Alvarez, Argentina, Toyota, +3.10, 3) Mattias Ekström, Sverige, Audi, +3.53.
bilsport
BISHA, Saudiarabien
Dakarrallyt
elfte etappen, Bisha–Bisha, (346 km) bil
Sammanlagt
1) Nasser Al-Attiyah, Qatar, Toyota, 36.49.51, 2) Sebastien Loeb, Frankrike, Raid, +33.19, 3) Yazeed Al Rajhi, Saudiarabien, Toyota, +1.03.43... 9) Ekström +2.39.57.
Motorcykel
1) Kevin Benavides, Argentina, KTM, 3.30.56, 2) Sam Sunderland, Storbritannien, Gasgas, +0.04, 3) Joaquim Rodrigues, Puerto Rico, Hero, +2.26.
Sammanlagt
1) Sunderland 37.04.05, 2) Pablo Quintanilla, Chile, Honda, +6.52, 3) Matthias Walkner, Österrike, KTM, +7.15.
bilsport-Dakarrallyt
Publicerades: 1 timme sedan
skidskytte-Världscupen
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tennis-ATP 250/WTA 250
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Skottheim och Nilsson i damstafetten
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