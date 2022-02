1) Ryan Fox, Nya Zeeland, 63, 2) Ricardo Gouveia, Portugal, 65, 3) Sebastian Söderberg, Sverige, Richard Bland, Storbritannien, David Drysdale, do, Robert MacIntyre, do, Andrew Wilson, do, Francesco Laporta, Italien, Joost Luiten, Nederländerna, Paul Yannik, Tyskland, och Jason Scrivener, alla 66.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/sport/995810-golf-europatouren-herrar Kopiera länken golf RAS AL-KHAIMAH, Förenade Arabemiraten Europatouren, herrar första rundan (par 72) Övr sv plac 12) Alexander Björk 67, 30) Kristoffer Broberg 69, 51) Marcus Kinhult 51, 67) Rikard Karlberg och Joakim Lagergren, båda 67.