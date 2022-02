Varför tog 15-åriga OS-stjärnan hjärtmedicin?

Bakgrund: Detta har hänt Enligt Internationella testningsorganisationen (ITA) lämnade Kamila Valieva det positiva dopningstestet i Ryssland den 25 december, i samband med de ryska mästerskapen. Först den 8 februari bekräftades provsvaret i ett internationellt godkänt laboratorium i Stockholm, enligt ITA. Det var dagen efter att Valieva lett det ryska laget till seger i lagtävlingen i OS i Peking. I tävlingen skrev hon historia genom att vara den första någonsin på damsidan att sätta en kvadrupel i ett OS, och hon är favorit till guldet även i den individuella tävlingen som inleds den 15 februari. 15-åriga Valieva blev först avstängd av Rysslands antidopningsmyndighet Rusada. Men hon överklagade och tävlingsförbudet hävdes den 9 februari. IOK, antidopningsbyrån Wada och Internationella skridskoförbundet har dock överklagat det beslutet till Idrottens skiljedomstol (Cas). Och man vill ha ett snabbt beslut, innan Valieva ska tävla individuellt i OS. Om Cas går på IOK:s linje tappar det ryska laget sitt guld, som istället går till USA. Japan tar silvret och Kanada, som slutade på fjärde plats, får brons. Den ryska olympiska kommittén har reagerat kraftigt och även Kreml har gett sitt stöd till Valieva. Valievas ålder kommer att vara en faktor om hon döms. Enligt nyhetsbyrån AP kan hon på grund av sin status som "skyddad person" få en rejäl straffrabatt. Fyra års avstängning kan kortas till två. Men om det bedöms att hon inte varit delaktig i dopningsförsöket kan hon lämna hela affären bakom sig med endast en tillsägelse. Fallet är det senaste i en rad av dopningsskandaler kring ryska idrottare de senaste åren. Ryssland som nation är portat från OS efter dopningsskandalerna i samband med hemma-OS i Sotji 2014. De ryska idrottarna som tävlar i Peking tävlar därför inte under rysk flagg, utan för den ryska olympiska kommittén.

Valieva lämnade det positiva dopningstestet i Ryssland den 25 december, men först den 8 februari bekräftades provsvaret i ett internationellt godkänt laboratorium i Stockholm, enligt den internationella testningsorganisationen ITA.

Om Valieva fälls för dopning riskerar det ryska laget att fråntas OS-guldet i lagtävlingen och supertalangen kan stoppas från den individuella tävlingen i nästa vecka, där hon är guldfavorit.

Vissa experter skeptiska

I centrum för dopningsskandalen står hjärtmedicinen trimetazidin, som ibland även kallas TMZ, en otillåten substans i idrottssammanhang. Men hur skulle läkemedlet ha kunnat hjälpt den 15-åriga Kamila Valieva? Experter är inte helt säkra.

— Chansen att trimetazidin skulle ha hjälpt hennes framträdande är, enligt min åsikt, noll, säger Benjamin Levine, professor i träningsvetenskap vid University of Texas Medical School, till The New York Times.

Michael Joyner, en annan expert på området vid ansedda Mayo Clinic, ställer sig också frågande.

— Jag kan inte tänka mig att en konståkare tar det här läkemedlet. Det är ett enda stort huvudbry, säger han till NBC News.

Trimetazidin används för att förebygga kärlkramp, som orsakas av ett minskat blodflöde till hjärtat. Det är ett så kallat metaboliskt medel, som påverkar ämnesomsättningen, och tros skydda mot en minskad blodtillförsel till hjärtmuskeln.

Men substansen används också för att behandla yrsel och tinnitus och vissa synrubbningar, enligt den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Förbjöds 2014

Andra experter ser ändå att substansen kan ge otillåtna fördelar. Det skrevs upp på listan för otillåtna preparat under tävlingar 2014, och förbjöds även utanför tävlande 2015.

— Det ändrar sättet som hjärtmuskeln metaboliserar, eller får sin energi. Eftersom den kan ha den effekten på en rätt viktig muskel i kroppen så antar jag att den kan användas för prestationsförbättrande syften, säger Malcolm McLeod, lektor i kemi som bland annat forskar kring dopning, vid Australian National University, till Reuters.

The Washington Post beskriver det som att läkemedlet gör att hjärtat använder sig mindre av fettsyror och mer av glukos i förbränningen, vilket kräver mindre syre. Men en del experter säger att det har främst borde ha betydelse för uthållighetsidrotter som cykling, rodd och långdistanslöpning.

"Inte oväsentlig"

Men The New York Times att substansen skulle kunna ha betydelse under andra halvan av konståkarnas program, när bonuspoäng ges för hopp. Läkemedlet ska normalt tas dagligen, och antagligen försvinner det ut ur kroppen på några dagar.

— Effekten av medicinen är beroende av att den finns i kroppen. Så när den väl spolats ut misstänker jag att det inte finns några långvariga fördelar med den, säger McLeod till Reuters.

Men trimetazidin kan också ha haft en mer indirekt effekt, att den hjälpt Valieva att träna hårdare och återhämta sig snabbare, enligt idrotts- och narkosläkaren Robby Sikka, som bland annat arbetat med NFL- och NBA-lag.

— Om det fick henne att få ett ökat självförtroende att göra de hopp hon gjorde, så är medicinens effekt inte oväsentlig för hennes prestation, säger han till The Washington Post.