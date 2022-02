Harlaut och hans polare illa ute i kvalet

Harlaut, bronsmedaljör i big air i i förra veckan, kommer från Sollentuna, bor i Andorra men valde engelska för att uttrycka vad han tyckte om sitt första kvalåk.

— This wasn't what we were looking for.

Det var det inte. Harlauts 37,70 poäng räckte inte till bättre än 21:a plats.

De tolv främsta av de 29 åkare som kom till start i kvalet når onsdagsnattens final. Där fördelas medaljerna efter tre omgångar.

Inför det andra kvalåket ligger Oliwer "Diego" Magnusson nia och på finalplats. Han fick till ett både stabilt, snyggt och tekniskt svårt åk. Några små missar drog ned poängen till 73,46.

Jesper Tjäder, först ut av svenskarna höll hög nivå på rälsen, men poängen drogs ned när han inte landade stabilt efter det andra hoppet.

Domarna straffade honom direkt och 59,15 måste förbättras rejält i andra kvalomgången. Han ligger på 14:e plats.

Hugo Burvall, OS-debutanten, tittade upp mot den klarblå himlen när han sladdat klart i målfållan.

Två skarpa invektiv riktade mot skyn avslöjade vad han tyckte om färden. Känsliga kan blunda nu. Det kom ett "shit" och ett "fan" från Burvalls mun.

Han har åkt slopestyle bättre, så att säga. Rälsen var mer än okej, hoppen inte alls. Domaren gav 33,40 poäng och Burvall är 26:a.

Norrmannen Birk Ruud, guldmedaljören i big air, leder kvalet på 83,96 poäng.