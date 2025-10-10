Bröt sig in i fotbollsstjärnans lägenhet – se bilderna

När polisen klev in i fotbollstjärnan, Tobias Grahns, bostad möttes de av fimpar, energidryck och en man i sängen. Se bilderna inifrån och domen efter den oönskade husgästen.

Det var i augusti som polisen fick larm om att en okänd person setts ta sig in i en bostad på Hästö, Karlskrona.



Ägaren till bostaden?

Om Tobias Grahn: Från landslag till fastigheter

Den före detta, svenska landslagsmittfältaren föddes 1980 i Karlskrona och gjorde sin debut i Sveriges landslag under januari 2001.

Under sin karriär spelade Grahn tillsammans med idrottsprofiler som Zlatan Ibrahimović, Henrik Larsson och Fredrik Ljungberg.

Mittfältaren gjorde sig ett namn som spelare i klubbar som Mjällby AIF, Malmö FF och Vålerenga.



Tobias Grahn har spelat i klubbar som Mjällby AIF och Malmö FF. Bild: Conny Sillén / TT

Efter Grahns avslutade spelarkarriär har mittfältaren engagerat sig i ungdomsutveckling inom fotbollen och startade en egen akademi i sin hemstad, Karlskrona.

Tobias Grahn beskriver till SVT att målet med Idrottsakademin var att erbjuda unga spelare möjlighet att utvecklas inom fotboll och ishockey, redan vid åtta års ålder.

Utöver sitt engagemang inom ungdomsfotboll har Grahn också etablerat sig inom fastighetsbranschen.

– Jag brinner för det och tycker det är kul, säger Tobias Grahn till Expressen.



Det var i en av hans fastigheter på Hästö i Karlskrona som en man i augusti misstänks ha tagit sig in i.



Fimpar på golvet

Efter larm om intrånget ringde polisen upp Grahn, som uppgav att ingen bodde i lägenheten, enligt uppgifter från BLT.

Polisen valde då att inta lägenheten och möttes av en minst sagt smutsig miljö.

Allt från tonfiskburkar och fimpar, till energiburkar låg utspridda över golvet.



Men det var inte det enda polisen möttes av.

Polisen möttes av fimpar, energidryck och tonfiskburkar i fotbollstjärnans lägenhet. Bild: Polisen



När polisen valde att undersöka vidare möttes de av en främmande man, liggande i mittfältarens säng.

Mannen greps på plats, misstänkt för inbrottsstöld och skadegörelse.

Mannen som begått olaga intrånget blev gripen på plats. Bild: Polisen

Grahn om oönskade husgästen: "på allvar"

Den anhållne mannen släpptes efter händelsen vidare på fri fot.

Detta då åklagaren menade att det snarare handlade om olaga intrång, vilket är ett misstänkt brott som inte kräver anhållning.

Fotbollstjärnan har i en intervju med BLT berättat om lägenhetens tillstånd efter den oönskade husgästen.

– Den är helt rökskadad, nedgrisad och alla möbler är nedskitade och kommer att få slängas, säger Grahn till BLT och fortsätter.

– Hela lägenheten måste saneras, så det kommer att kosta lite.

Lägenheten är en av Grahns flera fastigheter. Bild: Polisen

Lägenheten är en av flera fastigheter Grahn äger och hyr ut, och alltså inget han själv bor i.

Trots det betonar fotbollstjärnan allvaret i intrånget.

– Det är allvarliga grejer, så någonstans måste domstolen ta detta på allvar, säger Tobias Grahn till BLT.

Flera tidigare brott

Mannen har tidigare blivit åtalad för tre brott som han misstänks ha begått under året.

På listan av åtal ser man ringa stöld och överträdelse av tillträdesförbud på Clas Ohlson i Lyckeby, där mannen är portad.

Den åtalade mannen misstänks även ha stulit en företagstelefon.

Det blev domen

Mannen påstod under rättegången att han fått en nyckel av en vän och att det var så han tagit sig in i lägenheten, något domstolen inte valde att tro på.

Mannen dömdes för att ha trängt sig in i lägenheten, utan att ha rätt att vara där.

Även ett kontorsinbrott och två butiksstölder i Karlskrona och Lyckeby lades till bland åtalspunkterna.



”Det finns därför inte någon möjlighet att välja något annat straff än fängelse” skriver Karlskrona tingsrätt i sin dom.