Varning för bluff-sms – meddelandet du inte ska svara på

Ytterligare försök till att lura svenska privatpersoner på pengar har tagit fart i ett sms-utskick som ser ut att komma från kreditbolaget Intrum. I själva verket är det en bluff, rapporterar Råd & Rön.

Ett av de allra vanligaste brotten, även sett till antalet anmälningar, är utan tvekan bedrägerier. Bluffmakarna lyckas lura intet ont anande svenskar på tillgångar vilket bidrar till enorma brottsvinster. Dock såg man en minskning i antalet anmälningar under 2024 med tre procent, eller 8 041 anmälda brott, jämfört med året dessförinnan. Detta då 230 330 bedrägeribrott rapporterades till polisen och de som minskade allra mest var då kortbedrägerier och annonsbedrägerier. Dock pekade trenden på att antalet anmälda brott under 2024 var hela 24 procent fler än för tio år sedan, 2015, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Kronofogden varnar fö bluff-sms

Trots att antalet anmälningar minskade i fjol så fortsätter bedragare utnyttja företags-, bank- och myndighetsnamn i jakten på svenskarnas tillgångar. Häromdagen rapporterade Nyheter24 om Kronofogden och deras senaste varning för bedrägerier i form av falska aviseringar som skickats till personer.

”Just nu skickar någon bluffinformation i form av aviseringar och sms till mobilen eller mejl. Avsändaren utger sig för att vara från Kronofogden. I aviseringen uppmanas du att återkalla din ansökan. Klicka inte på några länkar. Dessa aviseringar, sms eller mejl kommer inte från oss”, skrev myndigheten.

Fått sms från "Intrum"? Det är en bluff

Nu har ännu en varning utfärdats. Den här gången rapporterar Råd & Rön om bluff-sms som ser ut att komma från kreditbolaget Intrum innehållandes ett inkassokrav. I ett av sms:en som de fått till sig kan meddelandet se ut så här:

”Vi har mottagit ett inkassokrav från Svea Ekonomi. Belopp: 32 500 SEK. Ärende-ID: IN-55219. Vid frågor kontakta 076-5XXXXXX”.

I själva verket är bluffmakaren bakom sms:et inte alls i samröre med Intrum utan avsikten är att mottagaren av meddelandet ska ringa telefonnumret som är angivet. Detta för att bedragaren ska få chansen att fullfölja sitt bedrägeri, rapporterar Råd & Rön.

Har du fått bluff-sms eller falska meddelanden? Det kan du göra Först och främst: klicka inte på länkar, svara inte på meddelandet och öppna inga bifogade bilagor.

Vidarebefordra det du misstänker är ett bluff-sms till 7726, vilket motsvarar ordet "SPAM" i knappsatsen på din telefon. Det är ett sätt att rapportera bluff-sms till telefonperatörerna.

Anmäl bedrägeriet till polisen.

Kontakta din bank och spärra ditt konto om du misstänker att du blivit utsatt för ett bedrägeri. Källa: Kronofogden



