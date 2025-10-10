Guide: Så går Sverige till fotbolls-VM

Dubbla ödesmatcher väntar herrlandslaget i fotboll – hemma mot Schweiz i kväll och mot Kosovo på måndag. Vägen till VM 2026 kan även gå via ett playoff. Här reder vi ut hur kvalet går till och vad som gäller kring livlinan Sverige kan få via gruppsegern i Nations League.

Nästa sommar väntar VM i USA, Mexiko och Kanada. Där vill Sverige vara – men hur ska det gå till?

Så funkar VM-kvalet

Europa har 16 av totalt 48 platser i fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko sommaren 2026. De tolv gruppvinnarna i kvalet får en direktplats. De tolv grupptvåorna spelar i vår ett playoff om de sista fyra platserna och får då sällskap av fyra nationer som vann sin grupp i Nations League (NL) den gångna våren. Det handlar då om fyra NL-gruppvinnare som misslyckats med att sluta etta eller tvåa i sin VM-kvalgrupp.

Kan fortfarande vinna gruppen

Sverige står på en poäng och är redan fem poäng bakom Schweiz, men hoppet om gruppseger lever ändå. Närmast väntar just Schweiz på Strawberry arena på i kväll. På måndag ställs Sverige mot Kosovo i Göteborg. VM-kvalet avslutas sedan borta mot Schweiz (15 november, Genève) och hemma mot Slovenien (18 november, Solna).

Annons

Att vinna samtliga återstående matcher räcker garanterat för att ta sig förbi Schweiz i tabellen. Om Sverige däremot tappar fler poäng i kvalet blir det desto svårare att sluta etta.

Andraplats och playoff

Sveriges chans att åtminstone knipa en andraplats i gruppen får ändå betraktas som relativt god. Inte minst eftersom Blågult spelar tre av sina fyra återstående matcher på hemmaplan.

Det kan räcka med att vinna mot Kosovo (tre poäng) och Slovenien (en poäng) för att bli grupptvåa och därmed garanterat få spela VM-playoff i mars.

Trea eller fyra och playoff

Om Sverige fortsätter att misslyckas i höstens kval finns i bästa fall en sista livlina tack vare Nations League.

Annons

Blågult rankades som tionde bästa NL-gruppvinnare, men bara fyra får spela playoff. Det innebär att minst sex av de bättre rankade NL-ettorna måste sluta topp två i sin VM-kvalgrupp för att livlinan ska vara tillgänglig för Sverige.

Redan under den kommande VM-samlingen kan livlinan vara säkrad. Norge, England, Frankrike, Spanien, Portugal och Tjeckien kan redan nu säkra en direktplats till VM eller som sämst en andraplats i sina grupper. Övriga NL-vinnare som rankades före Sverige är Tyskland, Wales och Rumänien.

Så funkar playoff

I playoff lottas de 16 lagen in i fyra spår där det spelas semifinaler och final, båda i enkelmöten. Det högst rankade laget spelar hemma. Spelort för finalen lottas. Båda matcherna spelas i mars.

Andraplatsen viktig ändå

Även om Sverige kan få en livlina via Nations League är det bättre att ta en plats i playoff som grupptvåa för att få så lätt motstånd som möjligt i semifinal.