Charlotte Perrelli gifter sig med stora kärleken

Schlagerdrottningen Charlotte Perrelli och Anders Jensen gifte sig i augusti 2015 på det pampiga franska slottet Chateau d'Esclimont. Då närvarande ett hundratal kändisar och vänner på det påkostade bröllopet för att föreviga kärleken.

Nu, sju år senare ringer återigen kyrkklockorna.



Charlotte träffade nya kärleken efter otrohet som fångades på bild

Charlotte var tidigare gift med Emilio Ingrossos bror Nicola Perrelli. I sin självbiografi “Flickan från Småland” skrev Charlotte detaljer om hur hon fick reda på att Nicola varit otrogen mot henne, något Nyheter24 skrivit om.



Otroheten fångades på bild – bevis Charlotte blev varse om innan hon äntrade Europas kanske “kändaste musikscen”. Detta när hon förberedde sig för att representera Sverige i Eurovision song contest med låten “Hero”.



Charlotte Perrelli och Anders Jensen – ett rungande "ja" på nya höjder

Nu ska de ta äktenskapet till nya höjder – eller “Take Me to Your Heaven” som Charlotte hade sagt. För nu gifter de om sig och löften förnyas!



"Nu bestämde vi oss. Efter att ha pratat om detta ett tag så blev vi igår övertygade och inspirerade. Dags att förnya löftena!!!!! Så häftigt att gifta om sig. Dessutom med samma man…. Och ganska lugnt och skönt när man vet att ens respektive kommer säga JA!!! Nu är frågan… hur och var??”, skriver Charlotte på Instagram.

Sprudlande kärlek mellan Anders Jensen och Charlotte Perrelli. Foto: Instagram



Ett beslut som minst sagt legat och grottat ett tag – om vi får gissa.