Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Pant

Pass på: Panten höjs om några veckor – du har väl koll?

Publicerad: 9 aug. 2025, kl. 07:30
En kvinna pantar en burk med kolsyrat vatten, en man bläddrar i en almanacka, en äldre kvinna håller i svenska mynt och flera kassar med tomburk fotade uppifrån.
Panten höjs i september – har du koll på vad som gäller? Foto: Jessica Gow/TT & Henrik Montgomery/TT & Christine Olsson/TT

Nu är det bara veckor kvar tills panten på PET-flaskor och burkar höjs. Nyheter24 sammanställer allt du behöver ha koll på – och vad du inte ska göra med din gamla pant.

Mathilda Lundqvist
Mathilda Lundqvist,
Nyhetschef

Ämne:

Pant

Panten på tomburkar infördes redan 1984, och blev snabbt ett framgångsrikt projekt i Sverige.

I januari 2025 meddelade Pantamera/Returpack att panten kommer höjas med en krona i september.

"Panten höjs på samtliga förpackningar", har Sara Barthelson Riismark, kommunikationsansvarig på Returpack/Pantamera bekräftat i en kommentar till Nyheter24.

Här är de nya priserna på panten 2025:

  • Små PET-flaskor (mindre än en liter): Höjs från 1 kronor till 2 kronor
  • Burkar: Höjs från 1 kronor till 2 kronor
  • Stora PET-flaskor (större än en liter): Höjs från 2 kronor till 3 kronor
Annons

LÄS MER: Panten höjs på burkar och flaskor

Varför höjs panten 2025? 

Pantamera/Returpack väljer att höja panten för att uppmuntra fler svenskar att panta.

"Målet med panthöjningen är att ytterligare stimulera till att panta mera i ett av världens mest framgångsrika pantsystem", skriver de på sin hemsida och fortsätter: 

"Att höja pantbeloppet är en omfattande process för alla aktörer i pantsystemet."

Annons

LÄS MER: Därför höjs panten

Vilka burkar går inte att panta? 

Det är inte alla PET-flaskor som går att panta – till exempel de som är för skadade. 

– Pantautomaterna kan inte hantera flaskor och burkar som är alltför skadade – detta då det är en kombination av material, form, vikt och streckkod som ska stämma, har Barthelson Riismark tidigare sagt till Nyheter24.

Pantmaskiner kan inte hantera alla storlekar på PET-flaskor. En PET-flaska som är bredare än 130 millimeter eller högre än 370 millimeter kan inte pantas, vilket framgår i Pantameras tekniska specifikation på hemsidan. 

Annons

Det finns också minimikrav på storleken: är PET-flaskan smalare än 45 millimeter eller kortare än 85 millimeter kan inte heller pantas.

LÄS MER: Denna PET-flaska kan du aldrig panta

Vad händer med de äldre tomburkarna?

Nya burkar och flaskor med den nya pantsumman kommer finnas tillgängliga först i september 2025 – och det är bara dessa som kommer omfattas av den högre panten.

Dina gamla tomburkar kommer därmed inte blir värda mer, utan den summa som står på förpackningen är den som kommer betalas tillbaka.

Annons

Pant med den lägre pantsumman måste pantas inom två år från sista försäljningsdatum. 

I en kommentar till Nyheter24 har Returpack bekräftat att produkter med den gamla panten kommer säljas till och med den 31 december 2026. Dessa kan alltså pantas fram till senast 31 december 2028. 

Efter det brinner dina pengar inne.

LÄS MER: Sista datumet att panta burkar – innan pengarna brinner inne

På detta höjdes panten redan 1 juni

Annons

Redan den 1 juni genomfördes en panthöjning, men inte på PET-flaskor och burkar, utan på returglasflaskor av storleken 33 och 50 centiliter. 

"Returglasflaskor är ett förpackningsslag som fungerar bra på krogar och i storkök, men betydligt sämre i hemmiljö där de blandas ihop med engångsglas", förklarade Anna-Karin Fondberg, vd på Sveriges Bryggerier, ett pressmeddelande i slutet på maj.

Det nya pantbeloppet som gäller är tre kronor inklusive moms (tidigare 56 respektive 90 öre).

LÄS MER: Panten höjdes 1 juni – det händer med dina gamla flaskor

Panten höjs 2025 – men inte på detta

Men det finns undantag, panten på returglasflaskor i juni höjdes inte på allt. Till exempel gäller inte höjningen röda backar för 33 centiliters flaskor eller blå backar för 50 centiliters flaskor. 

När Nyheter24 frågade Svenska Bryggerier varför panten på dessa inte ändras, svarade de att "backarna redan har ett rimligt pris och därför kommer panten inte höjas". 

Du får alltså fortfarande 22,40 kronor inklusive moms för en röd back och 28 kronor inklusive moms för en blå back.

LÄS MER: 1 juni 2025 höjdes panten – men inte på det här

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
09:04
Nyheter
/ Inrikes

Misstänkt mordförsök i Fagersta – tre gripna

Idag
09:00
Nyheter
/ Inrikes

Pensionär lurade till sig 109 000 kronor

Idag
08:18
Nyheter
/ Inrikes

Stor läcka – tusentals utan vatten

Idag
07:30
Nyheter
/ Inrikes

Pass på: Panten höjs om några veckor – du har väl koll?

Idag
07:10
Nyheter
/ Inrikes

Då gör högsommarvärmen entré igen

Idag
06:30
Nyheter
/ Inrikes

Mat i soporna – risk för undernäring bland äldre

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons