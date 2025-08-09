Pass på: Panten höjs om några veckor – du har väl koll?

Nu är det bara veckor kvar tills panten på PET-flaskor och burkar höjs. Nyheter24 sammanställer allt du behöver ha koll på – och vad du inte ska göra med din gamla pant.

Panten på tomburkar infördes redan 1984, och blev snabbt ett framgångsrikt projekt i Sverige.



I januari 2025 meddelade Pantamera/Returpack att panten kommer höjas med en krona i september.

"Panten höjs på samtliga förpackningar", har Sara Barthelson Riismark, kommunikationsansvarig på Returpack/Pantamera bekräftat i en kommentar till Nyheter24.



Här är de nya priserna på panten 2025:

Små PET-flaskor (mindre än en liter): Höjs från 1 kronor till 2 kronor

Burkar: Höjs från 1 kronor till 2 kronor

Stora PET-flaskor (större än en liter): Höjs från 2 kronor till 3 kronor

Varför höjs panten 2025?

Pantamera/Returpack väljer att höja panten för att uppmuntra fler svenskar att panta.

"Målet med panthöjningen är att ytterligare stimulera till att panta mera i ett av världens mest framgångsrika pantsystem", skriver de på sin hemsida och fortsätter:

"Att höja pantbeloppet är en omfattande process för alla aktörer i pantsystemet."



Vilka burkar går inte att panta?

Det är inte alla PET-flaskor som går att panta – till exempel de som är för skadade.

– Pantautomaterna kan inte hantera flaskor och burkar som är alltför skadade – detta då det är en kombination av material, form, vikt och streckkod som ska stämma, har Barthelson Riismark tidigare sagt till Nyheter24.

Pantmaskiner kan inte hantera alla storlekar på PET-flaskor. En PET-flaska som är bredare än 130 millimeter eller högre än 370 millimeter kan inte pantas, vilket framgår i Pantameras tekniska specifikation på hemsidan.

Det finns också minimikrav på storleken: är PET-flaskan smalare än 45 millimeter eller kortare än 85 millimeter kan inte heller pantas.

Vad händer med de äldre tomburkarna?

Nya burkar och flaskor med den nya pantsumman kommer finnas tillgängliga först i september 2025 – och det är bara dessa som kommer omfattas av den högre panten.

Dina gamla tomburkar kommer därmed inte blir värda mer, utan den summa som står på förpackningen är den som kommer betalas tillbaka.

Pant med den lägre pantsumman måste pantas inom två år från sista försäljningsdatum.

I en kommentar till Nyheter24 har Returpack bekräftat att produkter med den gamla panten kommer säljas till och med den 31 december 2026. Dessa kan alltså pantas fram till senast 31 december 2028.

Efter det brinner dina pengar inne.

På detta höjdes panten redan 1 juni

Redan den 1 juni genomfördes en panthöjning, men inte på PET-flaskor och burkar, utan på returglasflaskor av storleken 33 och 50 centiliter.

"Returglasflaskor är ett förpackningsslag som fungerar bra på krogar och i storkök, men betydligt sämre i hemmiljö där de blandas ihop med engångsglas", förklarade Anna-Karin Fondberg, vd på Sveriges Bryggerier, ett pressmeddelande i slutet på maj.



Det nya pantbeloppet som gäller är tre kronor inklusive moms (tidigare 56 respektive 90 öre).

Panten höjs 2025 – men inte på detta

Men det finns undantag, panten på returglasflaskor i juni höjdes inte på allt. Till exempel gäller inte höjningen röda backar för 33 centiliters flaskor eller blå backar för 50 centiliters flaskor.

När Nyheter24 frågade Svenska Bryggerier varför panten på dessa inte ändras, svarade de att "backarna redan har ett rimligt pris och därför kommer panten inte höjas".