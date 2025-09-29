Nyheter24
Ettan /Sambo

Det här glömmer nästan alla par – tills det är för sent

Publicerad: 29 sep. 2025, kl. 08:30
Experten rekommenderar de allra flesta att skriva ett avtal. Foto: Vilhelm Stokstad/TT & Jessica Gow / TT

När två personer flyttar ihop gäller sambolagen – vare sig man vill eller inte. Och den som inte är förberedd riskerar att förlora både pengar och ägodelar vid en separation.

Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Att flytta ihop med sin partner är ofta början på något nytt. Men om relationen tar slut kan sambolagen slå hårt – och i många fall på ett sätt som paret aldrig tänkt sig. Därför väljer de flesta som får information om reglerna att skriva samboavtal, berättar Pierre Kryhl, senior jurist på Familjens Jurist.

Två meningar kan avgöra miljoner

Ett samboavtal är ett kort dokument som bestämmer att bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk inte ska delas lika vid en separation.

– Många tror att man kan skriva in vad som helst, men i grunden handlar det om att avtala bort sambolagens regler om bodelning. Ofta är det bara två meningar – men de kan göra skillnad på miljoner, säger Pierre Kryhl till Nyheter24.

Nästan alla väljer att skriva avtal

När sambor får veta hur lagen fungerar blir valet oftast självklart.

– Nästan alla jag har mött väljer att skriva samboavtal när de förstår vad som gäller. Man kan fråga sig om sambolagens regler verkligen är väl utformade, när 98 procent avtalar bort dem, säger Kryhl.

Enkelt att fixa själv – eller ta hjälp

För att vara giltigt ska samboavtalet vara skriftligt och undertecknat av båda. Några andra formkrav finns inte.

– På vår hemsida kan man göra det själv för 495 kronor. Vill man diskutera helheten, till exempel arv och testamente, kan det vara klokt att ta hjälp av en jurist, säger Pierre Kryhl.

Han betonar att ett samboavtal inte handlar om misstro, utan tvärtom. 

– Samboavtal och testamente är omtanke och framförhållning. Att ta upp frågorna i goda tider gör att man slipper onödiga konflikter längre fram.

