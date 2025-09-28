Polisen varnar för nya bluffsamtal – ”Du är efterlyst”

Just nu pågår en våg av bedrägeriförsök där bedragare ringer upp människor och utger sig för att vara från polisen – via en datorröst. Syftet? Att skrämma dig till att lämna ifrån dig känslig information.

Under de senaste dagarna har Polisen sett en tydlig ökning av den här typen av samtal. Det rör sig om automatiska röstmeddelanden där en röst, ofta på svenska eller engelska, påstår att du är misstänkt för brott.

Vanliga påståenden är att ditt ID-kort har varit inblandat i brottslig verksamhet, som penningtvätt, eller att det finns en arresteringsorder utfärdad mot dig.

Du uppmanas sedan att trycka på en knapp för att ”kopplas till polisen”.

Polisen: Vi ringer aldrig på det sättet

Polisen är tydliga: de ringer aldrig upp personer med en datorröst. Får du ett sådant samtal ska du avsluta det direkt och inte trycka på några knappar.

– Det är ett bedrägeriförsök. Lägg på och anmäl händelsen, uppmanar Polisen i ett pressmeddelande.

Exempel på hur samtalen kan låta:

”Det här är från Polisen. Ditt ID-kort är inblandat i oegentligheter, det finns en arresteringsorder utfärdad på dig... tryck 1 för att bli kopplad till Polisen.”

Eller:

”Det här är från Polisen. Ditt ID-kort är inblandat i penningtvätt, det finns en arresteringsorder utfärdad på dig... tryck 1 för att bli kopplad till Polisen.”

Så skyddar du dig

Enligt Polisen är syftet med samtalen att få dig att lämna ifrån dig personlig information – i vissa fall även bankuppgifter. Trycker du dig vidare i samtalet kopplas du ofta till en person som utger sig för att vara en polis eller myndighetsperson.

Det är viktigt att aldrig lämna ut några uppgifter via telefon, särskilt inte om du inte är helt säker på vem du pratar med.