Personlighetsdraget som kan göra att du lever längre

Din personlighet kan avslöja mer än du tror – till och med hur länge du kommer leva. En ny studie pekar ut ett särskilt personlighetsdrag som tydligt kopplas till längre livslängd.

Forskare har analyserat data från över 22 000 vuxna i fyra olika långsiktiga studier, och resultatet är tydligt: specifika personlighetsdrag är starkare kopplade till livslängd än breda kategorier som till exempel "extrovert", rapporterar The Guardian.

Enligt forskarteamet är det framför allt ordet "aktiv" som sticker ut. Deltagare som beskrev sig själva på det sättet hade 21 procent lägre risk att dö under studiens gång – även efter att faktorer som ålder, kön och hälsa räknats in.

Andra egenskaper som organiserad, hjälpsam, ansvarsfull och noggrann visade också ett tydligt samband med längre liv.

Detaljerna spelar roll

Studien visar att det inte räcker att bara säga att någon är "samvetsgrann" eller "utåtriktad". Det är snarare de små, exakta orden människor använder för att beskriva sig själva som gör skillnad.

– Det är de här nyanserna som verkar ha störst betydelse – kanske till och med för hur länge vi lever, säger René Mõttus, psykolog och en av forskarna bakom studien till The Guradian.

Han menar att de små självbeskrivningarna, som ofta förbises, faktiskt kan vara viktiga indikatorer på hälsa.

Detta påverkar negativt

På andra sidan spektrumet hittar vi de personlighetsdrag som kan kopplas till kortare livslängd. Personer som beskrev sig själva som ofta oroliga, stressade eller lättstötta – egenskaper kopplade till så kallad neuroticism – löpte högre risk att dö i förtid.

Men forskarna understryker att resultaten inte är ödesbestämda.

– Du är inte dömd att dö ung bara för att du oroar dig mycket, eller garanterad ett långt liv bara för att du alltid håller dina deadlines, säger Páraic O’Súilleabháin, en av studiens medförfattare.

Inte bara gener eller livsstil

Forskarna pekar också på att livsstilsfaktorer som rökning, BMI, fysisk aktivitet och sjukdomar bara delvis kan förklara sambandet mellan personlighet och livslängd.