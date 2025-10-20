Nyheter24
Annons
Ettan /Medicin

Mirakelmedicin? Påsköns fynd kan bromsa åldrandet

Publicerad: 20 okt. 2025, kl. 08:03
bebis och äldre person
Ett ämne från Påskön har blivit en snackis inom forskning för åldrande. Foto: Martina Holmberg/TT & Oscar Olsson/TT

Ett ämne som upptäcktes på Påskön för 60 år sedan har blivit en stor snackis inom forskningen om åldrande. Nu testas “rapamycin” på över 500 hundar i hopp om ett genombrott som kan bromsa vår biologiska klocka.

Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Ämne:

Medicin

Rapamycin är ett ämne som tidigare använts för att förhindra att immunförsvaret stöter bort organ efter transplantationer. Nu rankas ämnet bland topp fem i kategorin "substanser med störst potential att förlänga livet”, enligt uppgifter från Aftonbladet.

Ämnet förväntas ha samma effekt som att äta kalorisnålt, något som visat sig vara ett sätt att sakta ner åldrandet. Möss som testats med rapamycin har fått sitt liv förlängt med två månader, ett tidsspann som anses vara långt för möss. 

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

Testas på hundar 

En pågående studie i USA testar rapamycin på hundar där hundarna är minst sju år gamla och följs i tre år. Resultatet ligger flera år fram i tiden men Peter Stenvinkel, professor vid Karolinska institutet, tyckte att studien är jättespännande. 

– Hundstudien är jättespännande. Fungerar det på hundar är det möjligt att det fungerar hos människor, säger Peter Stenvinkel till Aftonbladet. 

LÄS MER: Snart kan du få medicinen ur en automat – så fungerar det

FOTO: Oscar Olsson/TT

Otillräcklig forskning 

Amerikanska influencers uppges redan ha fått medicinen utskriven under bordet. 

Trots att mycket talar för att ämnet ska ge effekt, varnar experter för rapamycin. Peter Stenvinkel förklarar att många får biverkningar. Det kan till exempel handla om okontrollerade blodfetter, hudreaktioner och ökad benägenhet för infektioner. 

Än så länge finns det otillräcklig data på om människor påverkas positivt i sin åldrandeprocess av ämnet. Rapamycin är alltså hoppfullt men ännu inte ett bevisat mirakel mot åldrande. 

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
08:07
Nyheter
/ Inrikes

Fler svenska djurförsök med apor

Idag
08:03
Nyheter

Mirakelmedicin? Påsköns fynd kan bromsa åldrandet

Idag
07:51
Nyheter
/ Ekonomi

Oväntat stark tillväxt i Kina

Idag
07:50
Nyheter
/ Utrikes

Plan krockade på Hongkongs flygplats – två döda

Idag
07:29
Nyheter
/ Ekonomi

Börsen ser ut att inleda veckan uppåt

Idag
06:31
Nyheter
/ Privatekonomi

Har du inte koll på dokumenten? Det kan stå dig riktigt dyrt

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons