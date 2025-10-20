Mirakelmedicin? Påsköns fynd kan bromsa åldrandet

Ett ämne som upptäcktes på Påskön för 60 år sedan har blivit en stor snackis inom forskningen om åldrande. Nu testas “rapamycin” på över 500 hundar i hopp om ett genombrott som kan bromsa vår biologiska klocka.

Rapamycin är ett ämne som tidigare använts för att förhindra att immunförsvaret stöter bort organ efter transplantationer. Nu rankas ämnet bland topp fem i kategorin "substanser med störst potential att förlänga livet”, enligt uppgifter från Aftonbladet.

Ämnet förväntas ha samma effekt som att äta kalorisnålt, något som visat sig vara ett sätt att sakta ner åldrandet. Möss som testats med rapamycin har fått sitt liv förlängt med två månader, ett tidsspann som anses vara långt för möss.

Testas på hundar

En pågående studie i USA testar rapamycin på hundar där hundarna är minst sju år gamla och följs i tre år. Resultatet ligger flera år fram i tiden men Peter Stenvinkel, professor vid Karolinska institutet, tyckte att studien är jättespännande.

– Hundstudien är jättespännande. Fungerar det på hundar är det möjligt att det fungerar hos människor, säger Peter Stenvinkel till Aftonbladet.

FOTO: Oscar Olsson/TT

Otillräcklig forskning

Amerikanska influencers uppges redan ha fått medicinen utskriven under bordet.

Trots att mycket talar för att ämnet ska ge effekt, varnar experter för rapamycin. Peter Stenvinkel förklarar att många får biverkningar. Det kan till exempel handla om okontrollerade blodfetter, hudreaktioner och ökad benägenhet för infektioner.