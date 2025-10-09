Snart kan fler hämta ut sin medicin direkt ur en automat. Den nya tekniken ska underlätta vardagen för de som behöver extra hjälp med sina läkemedel, samt öka tryggheten. Så fungerar automaten, enligt experten.

I takt med att tekniken utvecklas förändras också sättet vi får vård och hjälp i hemmet. Snart kan fler invånare ta del av en ny lösning som ska göra läkemedelshanteringen smidigare. En ny typ av läkemedelsautomat börjar nu testas.

Men hur fungerar egentligen en läkemedelsautomat? Och vem kan använda den? Nyheter24 har tagit reda på allt du behöver känna till om den nya tekniken, med hjälp av en kunnig inom området.

Läkemedelsautomater införs här – det gäller

I Rimbo, Norrtälje kommun, är först ut i sin region med att införa läkemedelsautomater. Det ska ha som syfte att vara smarta maskiner som påminner om när det är dags att ta medicinen, och se till att rätt dos delas ut vid rätt tidpunkt. Bakom satsningen står KSON, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, som i november 2024 fattade beslutet att börja införa automaterna.

Under 2025 och 2026 planeras totalt 400 automater installeras hos både kommunala och privata vårdgivare.

– Införandet av läkemedelsautomater är ett viktigt steg i digitaliseringen av vården och omsorgen. Genom välfärdsteknik kan vi erbjuda invånarna en tryggare och mer självständig vardag samtidigt som vi bygger en långsiktigt hållbar läkemedelshantering, säger Ann-Sophie, förbundsdirektör, i ett pressmeddelande.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Så fungerar läkemedelsautomater

Automaterna är ett komplement till den traditionella hemsjukvården. Sjuksköterskan fortsätter att kontrollera att alla läkemedel finns det med i Apodos-rullen och att doseringen är korrekt. Sedan är det delegerad personal som laddar automaten med läkemedlen och låser den.

– En läkemedelsautomat är som ett låsbart läkemedelsskåp som man laddar (fyller på) med en Apodos-rulle med kundens läkemedel. Automaten laddas oftast en gång var 14 dagar. Kunden kan ta läkemedel flera gånger per dag och då finns en dospåse varje gång. Vid laddningen är det en delegerad personal som öppnar automaten och laddar in Apodos-rullen. Det loggas då vem det är som har öppnat automaten. Automaten läser då av att dosrullen sätts in hos rätt kund, säger Kerstin Stambert, Utvecklingsledare på KSON, i en intervju med Nyheter24.

När det är dags att ta medicinen säger automaten med en tydlig röst:

– "Det är dags att ta dina läkemedel" till exempel klockan 09.00, och så börjar en knapp fram på maskinen att blinka grönt, säger hon.

Automaten hjälper även till med instruktioner:

– "Ta ditt läkemedel med ett glas vatten", berättar hon.

Röst ska påminna dig om att ta medicinen

Om man inte trycker på knappen fortsätter automaten att påminna och höjer rösten efter ett tag. Om medicinen inte tas trots påminnelser går ett larm automatiskt till en trygghetsjour, som kan ringa upp kunden eller skicka ut personal vid behov.

Automaten väger ungefär 12 kilo och är anpassad för att passa även mindre bostäder. Den kan stå på en stol eller diskbänk, och har fler säkerhetsfunktioner för att skydda läkemedlen.

– Den är ganska stor men det är för att den ska kunna innehålla all säkerhet som vi ställer krav på. Läkemedlen måste vara säkra i automaten. Den ryms även i mindre bostäder och kan exempelvis stå på en stol eller på diskbänken, säger Kerstin Stambert.

Så kommer läkemedelsautomaten att se ut. Foto: evondos.se/Evondos AB

Därför införs läkemedelsautomater

Automaterna är främst riktade till personer inom hemsjukvården, men kommer senare även att användas inom LSS- och socialpsykiatriboenden. För att kunna använda automaten behöver man kunna ta emot påminnelser, trycka på en knapp och öppna den förklippta dospåsen.

Införandet av automaterna har mottagits positivt och under de första två veckorna efter installationen får kunderna hjälp för att känna sig trygga med tekniken.

Satsningen, som finansieras med statliga stimulansmedel till ett värde av 15 miljoner kronor, förväntas minska läkemedelssvinn, frigöra resurser inom omsorgen och bidra till ökad självständighet för många.

Kommuner som redan infört automater

Flera kommuner runt om i Sverige har redan tagit klivet och infört läkemedelsautomater i sin hemsjukvård och omsorg. Kommuner som Öckerö, Vara och Uppsala har alla sett positiva resultat med ökad trygghet och självständighet för brukarna.