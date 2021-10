20 saker du bara måste ha till hösten 2021

Att hösten är kommen är ett faktum. Att man också kryper upp i soffan under en mysig filt med shoppingssug och klickfingret i högsta hugg är ett annat. Här är 20 prylar du inte visste att du behövde eller ville ha!

1. Mössa med hörlurar



Med den här fräcka mössan är krångliga hörlurar med sladd ett minne blott. Du behöver dessutom inte oroa dig över att du glömmer hörlurarna hemma eftersom de är inbyggda i mössan. Klicka hem den här.

2. Snygg sugrörshållare

Trött på att hämta sugrör från lådan? Här är räddningen! En snygg sugrörshållare i glas som du inte behöver skämmas över att ha framme i köket. Perfekt för dig som gillar att hålla ordning och reda. Du hittar den här.

3.Urläcker flingdispenser



Hur snyggt är det egentligen att ha cornflakes- och -flingpaketen framme? Med den här lyxiga flingdispensern får du en hotellkänsla därhemma. Genom vridknapparna kan man få ut önskad mängd flingor och under behållarna finns en droppskål som underlättar rengöring.

4. Skärbräda till musikfantasten

Den här häftiga skärbrädan formad som en gitarr är ett måste för musikälskaren! Att skära tomat har aldrig varit så rockigt förut! Perfekt present till pojkvännen eller flickvännen. Klicka hem den här.

5. (O)nö(r)digt kul toapapper



Ibland kan toabesöket dröja lite längre än vad man har tänkt sig. Passa på att lösa ett sudoko på toapappret så förenar du nöje med nytta. Vilket som är vilket får du själv avgöra. Här kan du beställa det nödigaste och kanske nördigaste toapappret du kan tänka dig!

6. Flick- & Pojkvänskudde

Att vara singel och sova själv kan vara väldigt trist och ensamt - framförallt under hösten. Varför inte köpa en kudde som kanske till och med är bättre än den äkta varan? Slipp allt gnäll om snarkningar och sparkar i huvudet med denna flick- & pojkvänskudde. Du hittar den här.

7.Uppblåsbart badkar

Kom igen... Vad är mer höstigt än att lägga sig i ett varmt och avslappnande bad? I brist på plats i badrummet kan du placera ut detta häftiga badkar som är uppblåsbart. Badkaret har även en praktisk drinkhållare och en bekväm nackkudde. Är du redo för att förgylla hösten med sköna bad kan du klicka hem badkaret här.

8. Chokladfontän



Champions chokladfontän är ett måste för alla chokladälskare (vilket borde inkludera ungefär hela jordens befolkning, för vem älskar inte choklad?!). En riktig stämningshöjare vid middagsbjudningen eller perfekt till helgmyset. Du klickar hem den här.

9. Häftigaste karaffen



Den här coola karaffen ser ut som en diamant och skriker elegans. Oavsett vad du väljer att servera i diamantkaraffen kommer det garanterat smaka godare om den serveras såhär än direkt ur flaskan. Locket är av glas och dessutom lufttätt, vilket gör att inget går till spillo. Diamantkaraffen blir din för 399 kronor och du kan klicka hem den här.

10. Skapkarta



Är du en riktig globetrotter? Då är det här den perfekta prylen för dig! Skrapa fram på kartan vilka platser du har varit på genom denna scratch map. En cool inredningsdetalj samtidigt som den fyller funktionen att du kan hålla reda vart du har varit.

11. Magnetisk skulptur

Den här magnetiska skulpturen är riktigt häftig och kommer definitivt ta inredningen till en ny nivå. Det bästa är att du kan ändra skulpturen och därför välja själv hur den ska se ut. Du kan klicka hem den här.

12.Blinkande ölmugg med LED-lampor



Med den här blinkade ölmuggen kommer du att kunna ta hemmafesten till nästa nivå. Lamporna aktiveras genom att man häller vätska i muggen, hur coolt?! Ölmuggen blir din för 99 kronor och du hittar den här.

13. Hörlurshållare i guld



Om du är trött på att ständigt slarva bort dina hörlurar eller att de ligger och skräpar på skrivbordet behöver du definitivt hörlurshållaren Rock On. Detta hörlursställ föreställer en näve och är i guld, vilken lyx! Du klickar hem den här.

14.Uppvärmande smart mugg

Det där med att kaffet eller chokladmjölken alltid kallnar innan man ens har druckit upp är så irriterande. Om du känner igen dig så behöver du definitivt spana in den här smarta muggen som håller din dryck varm genom en uppvärmande platta med en USB-kabel. Det sjukaste är att du dessutom kan ladda mobilen om du lägger den direkt på plattan. Du kan klicka hem den här häftiga muggen här.

15.Sällskapsspel om svenska språket

Utmana dina vänner i det här roliga och kluriga spelet om det svenska språket. Ett perfekt spel för dig som älskar frågesport!

Du hittar det här.

16.Stressboll hjärna

Ibland blir man bara helt tokig och måste avreagera sig. Med den här stressbollen kan du lugna ner dig snabbt och smidigt utan att behöva slå ihjäl någon.

17. Mysigaste dressen

Med den här sköna mysdressen i härligt fleece kan du krypa upp i soffan och kolla på din favoritserie på Netflix. Det är som en filt fast med armar, vilket gör att du kan göra i princip vad som helst utan att behöva krångla med att ta bort filten varje gång du vill äta eller läsa. Du hittar den här.

18. Vibrerande nackkudde

Nackskott och stela axlar kan vara riktigt jobbigt. Men denna vibrerande nackkudde hjälper dig att mjuka upp både leder och muskler. Helt utmärkt efter en hård dag på jobbet! Nackkudden blir din för 199 kronor och du hittar den här.

19.Kama sutra tärning

Om fantasin till kvällsmyset är som bortblåst är den här kama sutra tärning en riktig hjälpreda! Slå tärningen och se vart det leder. Spänningen är olidlig. Du hittar tärningen här.

20. Paraplyhatt med regnbågsfärger

Regnet bara öser ner och ett paraply känns så tråkigt att ta med sig. Liva upp stämningen på stan med den här paraplyhatten och lätta upp stämningen bland alla surskallar som är trötta på ovädret. You got this! Du hittar paraplyhatten här.