Nya regler träder i kraft 12 oktober – berörs du?

Från och med den 12 oktober 2025 införs ett nytt digitalt system för in- och utresor till Schengenområdet. Vad gäller och hur påverkas tredjelandsmedborgare?

Från och med 12 oktober 2025 inleds ett helt nytt system för att kontrollera in- och utresor till Schengenområdet. För många resenärer innebär de en stor omställning, särskilt för medborgare i länder utanför EU.

Vad gäller egentligen?

Nya regler för inresa här – berörs du?

Det nya Entry Exit Systemet innebär att man går ifrån manuell stämpling av pass vid gränsen. Istället registrera alla in- och utresor digitalt och automatiskt.

Annons

Vid första inresa efter att systemet aktiverats kommer tredjelandsmedborgare, det vill säga personer från länder utanför EU, behöva lämna biometriska uppgifter, som fingeravtryck och ansiktsfoto, något Nyheter24 tidigare skrivit om.

Systemet gäller endast resor som inte kräver visum, alltså kortare besök för turism, affärer eller resor för att träffa släkten – men inte studier eller arbete.

Så påverkas tredjelandsmedborgare i Sverige

För personer som bor i Sverige men har utländskt medborgarskap, som från Makedonien, Serbien eller Turkiet – blir EES en direkt förändring.

Annons

Även om det är vana vid visumfria resor till EU, kommer de nu att omfattas av digital kontroll, där varje in- och utresa dokumenteras i realtid, rapporterar Gazeta Express.

Vid första inresan efter 12 oktober måste resenärer räkna med att registrera sig i systemet. Därefter sker kommande resor automatiskt utan behov av nya biometriska kontroller – så länge man har ett giltigt pass.

2026 införs ETIAS – vad gäller?

Det slutar inte där. I slutet av 2026 inför EU även ETIAS, som är ett digitalt resetillstånd som tredjelandsmedborgare måste ansöka om innan avresa till Schengenområdet.

Annons

Det gäller personer från länder med visumfrihet, till exempel från Kanada, USA, Storbritannien, Serbien och Makedonien.

Ansökan görs via en digital portal och kostnaden har redan höjts från planerade 7 euro till 20 euro, vilket motsvarar cirka 220 svenska kronor.

Godkännande gäller i tre år eller tills passet löper ut, och för barn under 18 år samt personer över 70 år är det kostnadsfritt.

ETIAS är inte ett visum och kräver inte fysisk närvaro eller dokumentation utöver onlineformuläret, enligt Europeiska kommissionen.

Anledningen? Skärpa säkerheten vid Europas yttre gränser och samtidigt förenkla resor.

Tips för dig som ska resa

Var ute i god tid, särskilt under första tiden efter 12 oktober 2025.

Kontrollera om du eller någon du reser med omfattas av EES eller ETIAS.

Förbered ett giltigt pass och var beredd på biometrisk registrering vid inresa.

Håll dig informerad via EU:s officiella webbplats eller via resebyråer.