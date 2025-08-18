Google-användare måste göra detta – innan det är försent

Ett gratis Google-konto ger dig 15 GB diskutrymme, men detta förbrukas snabbt om du lägger till foton, videon eller dokument i dina e-postmeddelanden.

Har man ett Gmail-konto kan det vara bra att vara medveten om att papperskorgen stjäl en del av det gratis utrymme som Google erbjuder när man har ett gratis Google-konto.

Uppmaning till Google-användare: Gör detta nu

Innehållet i din papperskorg räknas alltså in i det totala utrymmet som Google gör tillgängligt gratis. Det kan alltså därför vara en bra idé att kontrollera och tömma papperskorgen regelbundet, skriver Teksiden.

När papperskorgen är tömd är innehållet borta för alltid, och mer utrymme kan frigöras åt annat.

Annons

Utrymme försvinner snabbt – innehåll kan raderas

För att se hur mycket utrymme du har använt kan du öppna ditt Google-konto och sedan trycka på "Kontolagring".