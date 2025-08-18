Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Google

Google-användare måste göra detta – innan det är försent

Publicerad: 18 aug. 2025, kl. 12:30
Genrbilder. Foto: Pexels

Ett gratis Google-konto ger dig 15 GB diskutrymme, men detta förbrukas snabbt om du lägger till foton, videon eller dokument i dina e-postmeddelanden.

Har man ett Gmail-konto kan det vara bra att vara medveten om att papperskorgen stjäl en del av det gratis utrymme som Google erbjuder när man har ett gratis Google-konto. 

Uppmaning till Google-användare: Gör detta nu

Innehållet i din papperskorg räknas alltså in i det totala utrymmet som Google gör tillgängligt gratis. Det kan alltså därför vara en bra idé att kontrollera och tömma papperskorgen regelbundet, skriver Teksiden

När papperskorgen är tömd är innehållet borta för alltid, och mer utrymme kan frigöras åt annat. 

Utrymme försvinner snabbt – innehåll kan raderas

För att se hur mycket utrymme du har använt kan du öppna ditt Google-konto och sedan trycka på "Kontolagring". 

Google slår samman allt innehåll från både Gmail, Google Drive och Google Foto, och skickar du många e-postmeddelanden kan utrymmet försvinna snabbt. Skulle utrymmet försvinna kommer du inte längre kunna skicka eller ta emot nya meddelanden, eller skapa nya filer i Google Drive. I värsta fall kan innehållet i Gmail, Google Drive och Google Foto raderas om man överskridit lagringsutrymmet under en längre period, skriver Google

